谷婭溦茶餐廳拍片遭粗口問候？不滿狠批：態度很差

歌手谷婭溦日前拍片直擊光顧香港一間茶餐廳的情況，在店內拍攝食後上載片段分享感受。不過，拍攝期間發生小插曲，一名侍應上前要求她關掉補光燈，谷婭溦在鏡頭前批評侍應的態度差劣。結果片段一出引起熱話。片中可見，餐廳侍應向谷婭溦要求說：「麻煩你可唔可以熄咗佢（補光燈）？」谷婭溦對着拍攝者說：「熄咗佢啦、熄咗佢啦！」影片經過剪接的情況下，下一個鏡頭見谷婭溦語氣變重，對侍應表示：「你好好同我講冇問題嘅，但你哋服務態度太差喇！你鬧人喎，你講粗口喎！」侍應則回應：「唔好意思……」不過侍應的說話未有完整播出，而谷婭溦在片段中亦分享感受指：「態度很差。」

谷婭溦更向打算來香港光顧茶餐廳的遊客表示：「如果你們想要吃茶餐廳的話，請你們一定要保持好的心態，不然真的很容易發脾氣。」結果言論在網上發酵，有網民認為影片有共鳴，但亦有網民認為片段經過剪接，未能了解當時的狀況，擔心片段會影響香港的旅遊業發展，認為不應該以偏概全。同時，又有網友忂疑她事業有否向茶餐廳申請拍攝，在店內開啟補光燈拍攝的確會影響到其他食客和店主做生意。質疑有人為了增加流量而小題大做。