鈴原梨子　求突破瞓身裸

以前好多人都係打兩份工，日做晚做捱得辛苦嘅原因，都係為咗養起頭家。而喺日本寫真界亦有一位相當辛勤嘅女優，一個人做三份工，佢就係擁有鄰家女孩氣質嘅鈴原梨子，而為咗突破表現，佢瞓身一脫拍攝全裸寫真集添！

溫馴好雙乳

好多男人都鍾意女人打扮到花枝招展、濃妝艷抹咁，覺得咁先有女人味，不過有時女仔只係塗抹一下淡淡嘅妝容，其實更顯得出自然美，就好似今日同大家見面嘅鈴原梨子咁。

雖然佢今年已經踏入30歲，但係面孔散發出一股精靈又溫馴嘅氣質，睇落十足未出嚟見世面嘅鄰家女孩咁款，完全唔似呢個年紀。梨子另一個吸引之處就係身材，上圍對天然D奶飽滿且軟彈適中，絕對係上等美巨乳，而美股亦圓潤豐隆，加埋一身雪白鮮嫩肌膚，令呢副胴體嘅吸睛指數爆晒錶！

三刀流偶像

梨子喺2018年被星探發掘入行拍寫真，而當其時佢係一位任職咗8年嘅看護，不過佢並冇因為拍寫真而辭工，至今佢仍然繼續做看護工作，此外佢閒時仲會去咖啡店工作，更加係店長嚟添！亦因為咁，梨子除咗係寫真界公認嘅大忙人，亦被稱為「三刀流偶像」。

雖然佢相當忙碌，但係工作時絕對唔會手忙腳亂，而且工作態度更係相當積極，特別係喺拍寫真方面。由出道以來，演出風格愈來愈具挑逗性，上年更加因為希望完成30歲前突破自己嘅表現，而瞓身一脫拍攝全裸寫真集添！至於未來發展方面，梨子就話希望可以拍戲，一嘗做演員嘅滋味。

從鈴原梨子嘅社交網當中，大家除咗可以睇到好多佢嘅工作紀錄，當然亦唔少得欣賞佢嘅性感自拍照，感受一下天然D奶所帶嚟嘅治愈能力。

Profile

年齡：30歲

身高：5呎3吋

三圍：34D-24-35