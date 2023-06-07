譚嘉荃患上怪病　皮膚發炎脫皮不敢見人

歌手呂珊、蔣嘉瑩、譚嘉荃、漢陽、鍾雨璇（O3）和主持瑪姬等今晚在西九擔任作曲家李煥明（Wendy)歴年音樂作品展慈善音樂會的嘉賓，她們都分別會唱2首歌，瑪姬透露與Wendy相識逾15年之久，Wendy舊公司每年都邀請她擔任公司活動的司儀，沿用至今，她初時也擔心客戶會悶，但獲知因為欣賞她從無犯錯，讓她感到振奮。「自細聽過好多歌原來都係出自Wendy手筆，好似陳慧嫻嘅《距離》都係佢寫，好Amazing，除咗IT界有成就，又有音樂作品，好多才多藝。」O3就爆seed稱之前有另一個司儀工作原本由瑪姬做，因瑪姫忙才由她替代，讚瑪姬中英文雙語流利，要多多向她學習，又笑言將來或可交換工作，互相支持。

譚嘉荃(Amy)上月與漢陽合作舉行演唱會後便神隱半個月，原來患上怪病不敢見人，透露皮膚嚴重發炎，至生朧及脫皮，臉部像被火燒般，甚至影響視力，模糊不清，今晚是病後第一日出關，初時也擔心表演失準，因身體正在打仗，十分疲累，及擔心自己不夠氣，打算之後做全身検查。她表示半個月以來體重驟降，本身穿36碼，現穿上34碼也有點鬆身。漢陽對拍擋健康表示擔心，介紹了藝人李霖恩太太醫美專家Candy給她，並呼籲Amy不要在社交網甫病樣，笑言：「佢拍恐怖片可以唔使化妝。」Amy表示之前視力模糊，在社交網叫大家不要傳短訊給她，也打錯字，幸現在視力已回復。