泰國小妖精　「胸」狠側擊

提起狐狸精，唔少女士都會咬牙切齒，但對男士嚟講，狐狸精都係妖媚性感，令人神魂顛倒，就好似呢位嚟自泰國嘅性感網紅Thararat Chalordet咁，就散發出勾魂攝魄嘅魅力令人窒息。

勾魂電眼

稱妖艷嘅女人做狐狸精，總係帶點貶義，其實喺中國神話中嘅狐狸精亦有好壞之分，壞嘅就會化身美女勾引壯男，好嘅則會堅守貞潔，持家有道，故此古時唔少靈異小說，均愛創作狐狸精與男人間嘅愛情故事，之但係呢位出生於自泰國曼谷嘅性感網紅Thararat Chalordet，氣質妖媚迷人兼身材誘人，又屬於邊類呢？咁就要等大家自己決定喇！

而稱佢為狐狸精並非亂講，事關只要睇過佢喺社交帳號上所分享嘅福利相，便會明白箇中原由。擁有標致五官嘅佢，嗰對勾魂電眼電力十足，加埋一對「胸」狠無比嘅車頭燈，同埋大尺度嘅火辣寫真，試問男人點可能唔畀佢勾走三魂七魄呢？

噴晒鼻血

喺佢進軍網紅界前，本身係一位模特兒，而且喺業界擁有相當高嘅人氣，而佢之所以咁受歡迎嘅原因，同佢誘人嘅氣質及性感魅力，當然有密不可分嘅關係。正如唔少模特兒一樣，為咗可以提升曝光率，佢便開始經營網絡社交帳號，只係如果有睇過佢早期所分享嘅寫真相嘅話，便會發現性感度雖高，但並依家嘅今尺度咁大。

究其原因其實唔難理解，因為佢跟一般泰國網紅唔同嘅地方，在於佢其實亦有經營OnlyFans帳號，而當中嘅寫真相尺度之大，絕對稱得上噴鼻血級數！雖然佢近年極力喺網絡吸金，但佢仲有另一個身份搵銀，皆因佢亦係一位舞蹈員，並經常性感出Show，真係搵錢搵到手軟呀！

其實對於點描繪Thararat Chalordet嘅火辣魅力，並唔需要用太多文字形容，只要睇過佢喺社交帳號上，所分享嘅福利相，相信唔少男士都會被佢嘅性感形象所迷倒。

Profile

出生地：泰國

身高：167cm

三圍：34G-23-35