【是日通勝】

農曆四月廿一

癸卯年 戊午月 丁酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：理髮、除服

幸運方向：坐南向北

幸運數字：6、13、33

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：改善投資狀況不能靠運，要留意市場消息。

金牛座：平凡是福，懂得知足，可望遠離一切煩惱。

雙子座：飲食宜清淡，建議多菜少肉，對身體有益。

巨蟹座：對金錢得失不宜太執着，就當是破財擋災。

獅子座：財運平平，行事不可大意，投資切忌衝動。

處女座：勉強無幸福，勿再為不適合的人浪費青春。

天秤座：運勢好到極，要學懂感恩，切忌得意忘形。

天蠍座：保持笑容，易吸引幸運之神，運氣會更好。

人馬座：小心駛得萬年船，謀事注意細節就冇問題！

山羊座：投資運一般，容易因判斷失誤而蒙受損失。

水瓶座：被動心態易令伴侶不滿，已婚者務必糾正。

雙魚座：身體承受能力有限，愛美也不可犧牲健康。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）兔 事業弱

鼠：減少抱怨，心態正面可令事業現生機。

牛：爛桃花出現，曖昧行為易惹來一身蟻。

虎：感情運不佳，有伴侶者必須收斂脾氣。

兔：是日沖煞，心不在焉，工作不太上心。

龍：珍惜眼前人，勿隨意踐踏伴侶的心意。

蛇：手忙腳亂易出錯，完成工作後要複查。

馬：財運不錯，但處理大額投資仍需謹慎。

羊：上午的狀態較好，重要事情要盡早做。

猴：不要胡思亂想，有伴侶者宜加強溝通。

雞：異性緣佳，單身者有斬獲桃花的機會。

狗：事業發展陷入停滯，易錯失上位機遇。

豬：易因家庭問題起衝突，已婚者要忍讓。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

法財侶地

道家有所謂「法、財、侶、地」，是修煉丹道的四個重要基本元素，缺一不可。

今天不是談及如何修仙、如何可以白日飛升，而是借用「法、財、侶、地」，說說人生所面對的四種困擾。

法，就是方法或者專門技能，天生我才必有用，每一個人都一定會有只少一種特別熟練的技能，有人雖然智力稍遜，但其專注力十分好。要找出適合自己的方法或長處，加以發展。

財，泛指錢財，因為活在紅塵當中，衣食住行，養妻活兒，甚麼都需要用錢，才可以支撐生活，不然就難免天天為錢財而苦惱。

侶，即是志同道合的夥伴，可以亦師，可以亦友，所謂「三人行，必有我師焉」、「三個臭皮匠勝過一個諸葛亮」，人要互相鼓勵，互相扶持。

地，人人都需要安居，才能夠樂業，縱使地方如斗室，但總算是有蓋之室，不論受到多大的打擊，回到家中，心情就會自然放鬆，蓋頭一睡，明天又可以勇敢面對一切困難惡境。

綜合「法、財、侶、地」這四個因素，不管用於道家修煉，或者人生處世的態度、方法，都是一種擺脫煩惱的不錯行徑。