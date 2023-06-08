《閃電俠》米高基頓再演蝙蝠俠　難明多元宇宙設定

華納電影公司對旗下DC超級英雄宇宙管理不善，多年來製作混亂，現在由漫威過檔的《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）導演James Gunn擔任總裁收拾爛攤子，而他接手前已經拍好的《閃電俠》（The Flash）將於本月15日上映，被視為承先啟後的重頭作品！飾演閃電俠的Ezra Miller雖然在現實中犯案纍纍，但《閃電俠》投資太大，電影公司已經「洗濕個頭」，於是不像一般情況立即將他炒魷，相反卻力保他，導演Andy Muschietti更指續集非他不可，只是讓他低調退出宣傳，又指他經過治療已經「改過自新」。Ezra自稱性小眾人士，亦在今時今日的荷里活得到「金身加持」。

電影借閃電俠的穿梭時空能力，大玩近年大熱的多元宇宙題材，雖然主角閃電俠，但實際上觀眾入場最想看是米高基頓（Michael Keaton）飾演的初代電影版蝙蝠俠。導演添布頓（Tim Burton）於1989年與1992年推出的《蝙蝠俠》（Batman）與《蝙蝠俠再戰風雲》（Batman Returns）奠定蝙蝠俠的黑暗風格，米高基頓版的蝙蝠俠深入民心。米高基頓受訪時，坦言收到《閃電俠》劇本也看不明白多元宇宙的設定，他需要將劇本重複看超過3次，又要製作方向他多次解釋才明白。

另一個觀眾想看的，是賓艾佛力（Ben Affleck）版的蝙蝠俠，他之前雖然宣布已經不會再演這個角色，但今次破例最後一次亮相，為角色漂亮地收尾。