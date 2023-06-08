風扇最強擺法　驅除悶熱3式

天氣又悶又熱，最好當然是留在有冷氣的地方，不過長期開冷氣的話既易令電費變貴，亦不環保，有時還是要出動風扇幫幫手。但奈何天氣太熱，感覺吹極都唔涼？可能與擺法有關，想更用得其所，不如試吓在網上流傳的風扇擺放3式啦。

1.置於最長直線

可能大部分人都認為，把風扇對準自己是最有效降溫的方法，但其實降低室內的溫度亦同樣重要。找出室內空間中最長的直線距離，把風扇置在其中一角，就可達致最大的送風距離，從而提升空氣的循環，達致降低室溫的效果。

2.把熱氣驅出

另一個有效降低室內溫度的方法，就是把門窗打開，將風扇面向窗外擺放，把室內的悶熱空氣排出，驅散室內的熱氣。不過這個方法較適合用於如剛從外面回家，家中較為悶熱或室內溫度較室外高的時候。

3.加強冷氣流通

要面對天氣太熱或空間太封閉的話，開冷氣可能是唯一的選項，這樣就把其調到攝氏25.5度就較為慳電及環保。若然覺得不夠涼的話，有可能是因為冷空氣向下降，集中在地面，以致室溫不平均。這時把風扇放在冷氣機下方的角落，並向對角送風，提升室內空氣的循環，可更有效把冷氣傳送到各處。

添涼風小貼士：

除了風扇的擺法之外，如何令風扇不要吹出熱風亦是另一個降溫的重點。這時只需要放一盆凍水或幾罐冰涼飲品在電風扇前面，多一層「過濾」，就可以令風扇吹出較涼快的風。