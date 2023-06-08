【營事檔案】免模具雞蛋飯糰

免模具雞蛋飯糰是一款便攜而且營養豐富的食物，它的特色在於不需要額外購買一個模具來製作，只需要利用家中一定有的碗及保鮮膜就可以組裝好。除了具備可攜、易製作等優點外，這款飯糰還非常容易作出不同的變化，可以利用自己喜歡的食材或家中的材料，例如各種蔬菜、肉類、海鮮等食材，增加口感和營養價值。

雞蛋含Q10

雞蛋中含有豐富的營養，而當中也含有輔酶Q10。輔酶Q10是一種類黃酮化合物，為身體能量代謝過程中必需的必要元素之一，通常用於能量輸送和氧化還原過程中。此外，輔酶Q10還具有抗氧化和抗炎作用，能夠幫助保護細胞免受自由基和氧化的損害，並減少關節炎、骨質疏鬆、心臟病等患病風險。

壽司紫菜可當小食也有營養

壽司紫菜除了用作包手卷及飯糰外，也可以剪細成為小食，而這款小食含有豐富的碘，它對身體的生長和發育、代謝和運作具有重要的作用。碘在人體內被轉換成甲狀腺素，這是一種關鍵的荷爾蒙，對於促進新陳代謝、促進生長發育、維護正常心臟運作等方面都有著非常重要的作用。碘質也有助於降低甲狀腺機能亢進症發病機率，可以增強人體免疫系統等好處。

免模具雞蛋飯糰

材料：

紫菜 1塊

白飯 100克

低脂蛋黃醬 2茶匙

雞蛋 1隻

三文魚 60克

椰菜 3片

紅蘿蔔 1/4棵

調味料：

鹽 適量

胡椒粉 適量

豉油 1茶匙

做法：

1) 將紅蘿蔔切成細絲，焯熟後盛起，加入鹽與胡椒粉拌勻備用

2) 將椰菜切成細絲、雞蛋烚熟剝殼備用

3) 三文魚炒熟，加入豉油調味後切碎備用

4) 於碗上放上保鮮膜後，再放上紫菜及一半白飯鋪平

5) 按序放上椰菜絲、蛋黃醬、雞蛋、蛋黃醬、紅蘿蔔絲、三文魚、椰菜絲，最後加上剩下的白飯

6) 用保鮮膜用力包好，切半，完成

温巧晴(Amy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，食物及營養學理學士 (英國歐斯特大學)。熱愛烹飪，擅長配搭不同食材，設計成營養豐富又美味的食譜，幫助都市人輕鬆實踐健康飲食。