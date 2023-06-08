狂野空姐廖慧儀解凍　新節目「巨峰夾咪」好吸睛

J2女神廖慧儀近日大放福利，她曾參選2020香港小姐，最後止步十强，在參賽的時候就被稱爲「狂野空姐」。在最新的旅遊美食節目中，她更是詮釋了什麽叫做狂野。

廖慧儀在節目《趁而家去大馬偷食...譜！》中親身飛到馬來西亞品嘗當地美食，當地氣候炎熱，她自然也是穿着背心，打扮得十分清涼，可以説隔着屏幕都覺得十分清爽；但當廖慧儀在介紹雲吞麵時，大家看着看着，眼睛卻不其然放了在她胸前，事關她把收音咪夾在她胸前正中間，而她穿的上衣剛巧又露出兩座山峰，在收音咪的「重力作用」下，衣服又被拉低了幾分，視覺效果直接拉滿。

廖慧儀向來穿衣尺度大膽，在參選港姐前，在社交媒體上已流傳她躺在沙灘的性感泳衣相；而在參選港姐期間，當時還在談戀愛的她，被問及男朋友是否介意她穿泳衣，她則回答：「唔係全裸就OK。」但之後她的男朋友卻疑似為情所困跳樓自殺，廖慧儀亦因爲這件事，而被雪藏過一段時間。現在的她不僅有新節目，狀態也這麽好，看來已經走出陰霾，選擇專注工作，不知道廖慧儀在之後的節目中，還會穿什麽衣服，她的收音咪又會夾在哪呢？