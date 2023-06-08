消暑有法　食住透心涼

最近天氣熱到不得了，不是狂風暴風就是烈日當空，這個時間梗係要食啲清涼美食降降溫消消暑喇！

大師級聯乘作

甜品控應該都聽過法國殿堂級甜點大師Pierre Hermé的名字，他是世界頂級甜點大師之一、有「甜點界畢加索」美名，他早前就與雪糕品牌Häagen-Dazs合作，於法國及英國推出了「馬卡龍雪糕系列」而引起轟動，這個全新系列最近登陸香港，帶來破格的雙重朱古力馬卡龍口味雪糕杯、柚子檸檬馬卡龍口味雪糕杯及士多啤梨紅桑子馬卡龍口味雪糕杯和脆皮雪糕批；專門店更推出多款同口味的雪糕凍飲，以及以士多啤梨紅桑子馬卡龍口味推出的雪糕蛋糕，將這份甜蜜幻化成透心涼的甜美滋味。

古法消暑食療

中國自古王親貴族及名侯貴女都有一套養生秘方，讓一眾貴女保持白滑嫩肌與優美健康的身段，鴻福堂於這個夏天，推出一系列復古風的清代宮廷盛宴新品，以時令的食材，融合宮廷食療秘方炮製成各式湯品、粥品及飲品。當中全新的「穿越宮略」主題健康樽裝飲品就有茶桂妃、茶殿下和香宮啖雪；還有清暑養生湯品包括燕窩金腿蓮子冬瓜羹、蓮子八珍豬腱湯和冬瓜薏米荷葉瑤柱煲老鴨湯；粥品與主題飲品則有粟米南瓜瘦肉有機小米粥、燕窩蓮子百合蛋白奶露、蓮子綠豆馬蹄爽甘露、三清雪梨茶和無糖杞子菊花茶，於HFT Life更推出限定的宮廷主題特飲杞子菊花梳打。此外，品牌於6月12至7月9日期間推出「夏日消暑『宮』略套餐」，會員可以超值價選購夏日消暑產品套裝包括消暑湯、小食及消暑飲品。

中式糖水變奏

本地雪糕品牌話多唔多，話少唔少，早排因為店舖姐姐高超的唧雪糕技術而備受網民熱捧的Appolo，繼去年以傳統港式糖水為靈感創作推出腐竹味超濃郁的「腐竹糖水雪條」後，今個夏日就帶來全新的「薑汁番薯雪條」。番薯用的是紫心番薯，故雪糕呈紫色，散發陣陣獨特香甜味，入面仲有粒粒紫番薯，口感Q彈，搭配港式糖水獨特的香濃薑汁，口感味道層次豐富，可以說是港式糖水的新食法。品牌亦於即日至6月15日期間更可於指定超市以驚喜價選購。