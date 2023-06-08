首與連詩雅夫妻檔吸金　陳家樂爆眼戴黑超稱做激烈運動所致

藝人陳家樂與太太連詩雅（Shiga）今日（8日）首次以夫妻檔身份出席活動搵真銀。活動雖然在室內進行，但家樂仍全程戴上黑超，笑問他是否被老婆打？Shiga即連忙否認，家樂解釋因新婚後做運動時受傷，問他兩公婆做甚麼激烈運動？家樂笑指大家不要想歪，全因踢波不慎撞傷：「當時隻右眼紅晒，以為只係爆微絲血管，點知第二朝瞓醒隻眼滲血，老婆好快咁影咗好多張相Send畀眼科醫生，醫生睇完話唔係好正常，即刻叫車入院檢查，原來係眼球後面出血，好在老婆及時叫我睇醫生，唔算太嚴重，住咗幾日醫院唔使開刀。」

他表示醫生叮囑他現時情緒不能太激動，笑指陳太亦勒令他看球賽都要保持冷靜，不過他亦大讚太太，因同時打「兩份工」，除了工作亦要照顧他起居飲食，笑指現時似過着退休生活，但由於藥物有亢奮反應，令他每朝6、7點便起床，陳太會先煮早餐給他吃再出門工作。問到現時老公不能激動，Shiga在家要否穿得密實？她笑稱現時已忙到無暇想這些事。

家樂坦言一定會「找數」報答太太：「本身仲爭個歐洲度蜜月，加上老婆月底生日，希望趕得切好返同佢一次過慶祝。」語畢即被指「諗縮數」的家樂笑而不語，Shiga亦加入取笑行列，直言希望稍後巡迴演唱時老公能陪伴當作「找數」。

二人表示今次亦是他們拍拖以來首個一齊的商業活動，笑指心情有點緊張，Shiga直言有如婚前一晚的心情。家樂則指搞不清拍照時應呈現何種都親熱程度。談到今次酬勞，二人表示是開心價，希望會陸續有來。Shiga説：「希望有人搵我哋拍攝旅遊節目，順便幫老公『慳荷包』」家樂即識做說：「陳生搵嘅錢係入陳家錢，陳太嘅錢係入連小姐嘅錢。」Shiga聞言即甜撒嬌説：「我哋無計嘅！」