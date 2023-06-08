文青女神袁澧林罕有性感露膠紙　谷事業線同周秀娜鍊過

藝人古天樂、周秀娜、袁澧林、廖子妤和王丹妮今日（8日）現身尖沙咀出席時尚品牌活動，袁澧林和周秀娜最性感，但同告失守露出膠紙邊，廖子妤高衩裙亦不慎露打底褲。一向錫身的袁澧林，罕有性感努力谷出事業線，表示會盡力而為，希望着出莊重，自言是女性主義者，要自己努力，不敢收別人送貴珠寶，除非老闆古天樂送則例外，她表示前男友送扭蛋玩具戒指也開心，最緊要開心。她透露近日沉迷於打機變宅女，收過網民送的遊戲裝備，她表示打機不會同網友傾偈，更不會相約見面，相信網民不知道是她。並透露年尾會赴台灣拍攝愛情電影，開心可以到另一地方拍戲，將要挑戰講台語，開工前她報讀了演技課程努力進修。

廖子妤撐著拐杖現身，穿上黑色晚禮服的她，配搭黑色拐杖，十分有型，原來早前右腳拗柴，講起受傷經過笑言嬲到想爆粗，她說：「我好戇居，3日前趕去拍戲，上車時分心大拗柴，右腳好腫，如果係拍動作戲受傷都抵，依家好唔抵。」先後看了跌打和針灸，因為拍戲太攰，她寧願瞓覺也懶得再看醫生。

提到她扶腳傷仍繼續拍戲，因為是文戲仍可應付，只是第一日未能正常走路，之後已經可以慢慢走路，笑指可能是上天給予她提示及考驗，提醒她凡事不要太急及太躁，要放慢腳步，她笑言用拐杖代步，身邊人都讚她有霸氣。問到男朋友盧鎮業有否呵番？她透露早前中了新冠發高燒，男友照顧她時，不慎受感染雙雙中招，一起隔離，度過了兩星期同居生活：「覺得畀空間大家好啲，日日對住好易忟憎，我哋都燥底，我都驚嚇親佢，會趕走他，初初拍拖都多拗撬，我都會執着，要學識畀大家私人空間。」認為談戀愛可訓練與人相處，令人迅速成長。他們可會索性展開同居生活？她表示雖然沒有同居，但對男友加了分，「我同媽咪講遇到個好男人。」不過她突然又有感而發，表示人生無常，口快快說：「下次問我如果分咗手唔知點算。」

古天樂（古仔）榮獲「紐約亞洲電影節2023」頒發最高榮譽「亞洲影壇非凡貢獻大獎」，以表揚他多年來於亞洲影壇作出的貢獻，他表示也是剛收到通知，感到開心，頒獎禮於7月舉行，他希望可以安排時間出席，與紐約枌絲見面，或可順道傾談電影合作計劃，現場有大批粉絲帶着應援牌撐場，十分熱鬧。

古仔透露正與彭于晏、林峯、洪金寶、黃浩然、林保怡和周秀娜拍攝新戲，近日酷熱天氣警告下，要拍打戲和街上喪跑，因此瘦了一環：「因為要着住外套拍，幾辛苦，未中暑但焗到抖唔到氣，減肥一流，食唔落嘢只能飲水，而且通宵戲又唔夠瞓。」戲中他要跟一班泰國演員對打，槍戰和爆破場口比比皆是，完成該片後，下半年還有2、3部電影，陸續開工，中間只有短時間休息。