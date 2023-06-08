李彩華撻着大隻男相擁取暖　「新歡」身份大逆轉

藝人李彩華（Rain）於2019年宣布與拍拖半年、從事鋼鐵生意內地商人黃彥書（Eric）閃婚，但由於疫情關係，二人長時間分隔兩地，故前年正式結束短短19個月的婚姻。Rain與黃彥書一起時一直都是經濟獨立，故離婚後未有向對方爭取贍養費，她亦一直於工作上努力，除了拍劇外，之前更參加內地節目《乘風2023》，但可惜日前已被淘汰，她上載與其他「姐姐」的合照於社交平台，發文表示現在想起來有點意猶未盡的感覺，又向其他姊妹們打氣。

正當Rain落寞失意之時，今日（8日）有內地傳媒拍得她與一名健碩型男在街上抱抱，當時Rain披上牛仔褸，穿着白色Tee，擁有強壯臂彎的大隻男一見Rain就攬住她， Rain依靠在對方懷中狀甚溫暖，絕對有安全感，而男方手中拿着手機看着，Rain甚有耐性等待他看完手機，便望着男方向她撒嬌，之後二人四目交投，Rain一副楚楚可憐的眼神，係男人都心軟。

東網致電Rain，原來該大隻男是其前夫，這輯照片是在離婚前拍得，她說：「其實係之前影，嗰陣都未離婚，唔知點解依家先出。」她表示與前夫再見亦是朋友，談到現在有沒有拍拖？她說：「都有追求者，不過要睇定啲先。」