劉沛蘅牛一洪卓立送生日旅行　若求婚一定要男友跪地

藝人雲浩影（Cloud）與劉沛蘅（Hillary）今日（8日）出席活動，碰巧今日是Hillary 32歲正日生日，大會預備了生日蛋糕為她慶生。問到男友洪卓立可有送上生日禮物？她甜笑説：「唔知算唔收到，因為要過幾日先知。」原來男友為她送上了生日旅行，還貼心地偷偷為她向公司請假：「唔知去邊，佢淨係叫我執行李同帶泳衣。（會唔會諗住沙灘求婚？）唔知喎佢冇任何暗示，我唔敢幻想。（求婚要唔要跪地？）跪地基本嘢，我好易氹㗎，哈哈！」她表示男友今晚會當「煮飯公」，親自下廚煮炮製大餐予她和家人品嘗。另她透露稍後會拍劇，談到《膠戰》隊友Jeffrey（魏浚笙）哥哥樣貌曝光，更被指似足吳彥祖，Hillary表示Jeffrey之前已曾晒過給膠戰成員過目：「當然係Jeffrey靚仔啲！」

問到與男友拍拖多年的Cloud會否心急結婚？她表示已與男友有共識，暫時以事業為先：「未到適婚年齡，順其自然啦，呢啲嘢我哋女仔『冇Say』，因為女仔都想有Surprise，所以好多時扮唔知，唔好咁精明，畀男仔發揮下男性嘅雄風。」