RubberBand巴塞隆拿演出　 重拾初出心靠音樂交流

暌違已久的Ear Up Global再度展開，為香港新樂隊帶來出走外國，與海外音樂業內人士交流的機會。這次在Primavera Pro的旅程，RubberBand (RB) 與三個本地新音樂單位（xxtilldawn、Gwenji及minor.）同行，泥鯭更客串為xxtilldawn擔任客席鼓手。

首次來到巴塞隆拿演出，對剛完成歐洲巡迴的RubberBand別具意義。RubberBand於6月2日參加歐洲其中一個最大型展演音樂節「Primavera Pro」，作為從國外來訪的新鮮面孔。今次旅程由Ear Up Music（搶耳音樂）策劃，是他們旗下「搶耳全球交流計劃」（Ear Up Global）2023年的其中一站。

RubberBand於巴塞隆拿的演出，跟早前的歐洲巡迴專場演出剛好相隔兩個月，可能因為食物、天氣等因數，RubberBand覺得較為輕鬆舒服，演出時更揮灑自如。面對著全然陌生的觀眾，阿偉覺得最感動是在台上神奇地找回那種回到十幾年前初出道無人認識時，純粹靠音樂去交流的感覺。阿正表示：「因應外國觀眾不懂廣東話，今次的選曲特意較為up beat，節奏感重一點。自己玩得開心，下面（觀眾）自然就會開心。」

RubberBand認為，每個地方都有自己的睇騷文化，香港觀眾都好supportive好投入，但海外音樂節的觀眾較不拘謹，聽着音樂自然就會拍手起舞，年齡跨度也較大，更會去聽不認識的樂隊。對於去海外交流，泥鯭表示：「做音樂嘅人，去到某個階段就會封閉，會開始覺得自己鍾意嘅嘢就係最好嘅嘢。Ear Up Global反而畀到機會音樂人去重新開放返自己，唔一定係外國嘅音樂⋯原來香港本地都有好多好嘢嘅，大家都要開放隻耳仔去聽所有嘅類型囉。」

除了演出外，Primavera Pro作為一個展演音樂節，也有業界會議等環節。其中一個RubberBand參與的會議，正正是探討不同音樂類型之間的相處。他們也認為不同種類的音樂，如何可以共存，對香港樂迷也是一個大課題。「例如都有講到，究竟做音樂係做俾咩人聽呢？」6號憶述指，通常有份三類：同行、大眾、樂評人，但不可能三面都討好，「偶爾呢啲問題都會come to our mind… 好似理順咗一啲嘢，但唔能夠咁貪心，唔可以又要威又要戴頭盔，嗰刻係幾connected嘅，澄明咗一啲嘢咁樣。」

巴塞隆拿是6號第一次歐遊時的目的地，如今與隊友回到同一個城市，他會想起當時年輕的自己：「勇於面對世界，知道發生咩事，返返去自己地方嘅時候，就將自己見識過、體驗過嘅嘢，放返落作品度」。他希望新進音樂人「得閒預吓我哋玩」，多吸收年輕一代做音樂的方法，可以防止衰老。