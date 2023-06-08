泰星BKPP在港見面會　主持人Jon Jon涉歧視掀罵戰

憑演出泰國演集《以你的心詮釋我的愛》而爆紅的男星Billkin、PP Krit（BKPP），日前（6日及7日）在港舉行了兩場見面會。第一日見面會上卻發生了小插曲。當日見面會由網紅莊撞（Jon Jon）擔任主持，在與粉絲互動環節中，他向只會說普通話的粉絲表示：「聽不懂（廣東話）嗎？那不能玩遊戲喔 ！」結果，此言一出即引起內地粉絲不滿。

影片在社交平台瘋傳並登上了熱搜，有內地粉絲不滿主持人Jon Jon的言詞，指當日有一名應該是內地的粉絲上台玩遊戲，這位粉絲不懂廣東話，所以對Jon Jon用廣東話所說的遊戲規則亦表現得不明白。但Jon Jon與粉絲說：「聽不懂（廣東話）嗎？那不能玩遊戲喔。」立即引來台下的粉絲不滿。

有不少的網民質疑主持人是故意刁難內地粉絲，活動中多次疑似涉及歧視用語及行為。例如Jon Jon問台下有沒有台灣人和香港人，之後才問台下：「有沒有中國人啊？」。據網民指出，當日最後連BKPP成員都看不下去，自己直接用英文跟粉絲交流。經過第一日見面會的小插曲後，藝人團隊跟主辦方努力協商後，第二日的見面會已經撤換了主持Jon Jon及泰文翻譯阿金。事件發生後，不少內地網民湧入Jon Jon及阿金社交平台留言。