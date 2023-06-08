北方靚女再爆港姐面試黑幕　唔識廣東話被寸應參選華姐

「2023香港小姐」招募於本月5日已經截止報名，之後報名者經過大會篩選後，將會於電視廣播城進行首輪面試，見大會評委團。而每年都有不少來自不同地方的靚女參選，面試時除了要穿泳裝見評判外，更需要回答評判的提問。

繼有上年退選港姐林泳怡大爆秘聞，指自己被高層勒令減肥嬲爆外，再有曾順利進入去年第三輪面試的參賽者Jane於社交平台拍片爆料，Jane是去年參加港姐面試的，她坦言當時想通過自己的努力達成夢想，故才參選，與她一起拍片的男士提名，問她當時面試評判會有甚麼問題時，她指當時3個女仔一起走到評判面前，跟着有評判問她：「你不認識粵語，為甚麼會參加香港小姐？這個問題我一開始有點懵了，然後我就說我很喜歡香港小姐，然後又問了其他2個，第1個就是一個特別瘦的，就問她你為甚麼這麼瘦啊？應該多食點飯。然後另外一個是混血兒，然後問她父母都是那裏人。」當該男士問她評判中有那些人時，Jane指就是曾志偉、樂易玲這兩個她認識的。

再問到覺得語言方面是否一個很大的影響時，她表示自己沒有感覺到，但有很多網民就指她不會粵語，影響是很大的，她謂：「因為評判也跟我和旁邊的女仔，她也是內地人，你兩個不應該參加香港小姐，應該參加國際中華小姐。」