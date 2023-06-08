仲根菜乃花 高質美乳弗到爆

唔知大家有冇發覺，無論AV界抑或寫真界，近年湧現唔少對波大到有啲唔自然嘅女優，即係胸形幾時都咁圓咁挺，質感硬脹，係咪加咗料就留畀大家自行判斷，小弟則比較崇尚自然，好似今年21歲嘅仲根菜乃花，就係一位高質嘅天然大波妹！

愛笑又好波

有冇聽過「一笑傾城，再笑傾國」呢句說話？查實好易理解，笑容甜美嘅女仔，最易融化男人嘅心，相反，成日苦瓜乾口面，個樣生得再靚，都會令人唔敢接近，難怪成日笑盈盈嘅仲根菜乃花會得到咁多男粉絲支持啦！

菜乃花係典型嘅長髮美女，曾經係一位地下偶像，因為笑容太可愛，加埋身材好弗，特別係心口嗰對嫩白大奶奶有成I Cup，實在太吸睛，所以有機會喺寫真界搵食。

向難度挑戰

喺2021年投身寫真界嘅菜乃花，當時嘅藝名叫愛萌奈米，後來轉投另一間藝能事務所，先至順勢改名。睇番佢嘅發展都相當理想，畢竟個樣夠討好，身材又勁正，要上位似乎冇乜難度！

話時話，對菜乃花嚟講，做拱橋、一字馬都係冇乜難度，事關佢曾經玩過10年器械體操，筋骨特別柔軟，所以喺拍寫真嗰陣，周不時表演高難度動作，令人睇到嘩嘩聲！現時菜乃花仍然好勤力做健身運動，所以體態愈來愈弗，認真抵讚！