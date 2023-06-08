黃淑蔓爆馮允謙「雙面人」　與涂毓麟舉止親密疑拍拖

歌手馮允謙（Jay）與同門師姊黃淑蔓（Feanna）今日（8日）出席雪糕品牌活動，兩人合唱Jay的歌曲《報復式浪漫》，而今日22歲生日的Feanna獲大會送上生日蛋糕祝賀，令她大感驚喜。

Feanna透露工作後會跟家人食飯慶祝，她回想18歲生日也是在工作中渡過，大感時光飛逝：「我覺得自己仲係18歲咁，個心態有啲逆向生長。（有咩生日願望？）世界和平，希望今年出多啲歌。」問到Jay送了甚麼禮物給師姊，他笑言已送了幾份禮物：「你見唔到佢今日着咗4吋高跟鞋，我平時好介意喺我身邊嘅女仔着好高嘅鞋，咁今日佢生日，我就容許佢，我唔會嬲。我好鍾意唱歌，平時唱K係咪霸，佢今日想一齊合唱，我都話好啦！不過我一定會請佢食飯。」Feanna就希望對方可以為她創作5首歌當生日禮物。Jay即時大呻自己也不夠歌：「我都想今年出到一隻碟，會朝住創作人身份寫多啲歌，所以盡量乖啲唔出街寫歌，希望可以寫多啲歌。」Feanna就大爆去年生日禮物也是想對方寫歌，但至今仍未兌現承諾，Jay解釋已經寫了，但覺得未夠好，所以仍未交功課給對方，Feanna笑言：「希望你喺我30歲前寫好，仲有8年時間，希望你未退休。」

另外，Jay最近推出新歌《尋找隱世巨聲》，並邀請了他有份擔任導師的節目《全民造星V》其中4位參賽者拍攝MV，他表示：「其實我個個都好愛，但導演覺得呢幾個比較啱，我唔想我嘅囝囝覺得我偏心，我真係好錫佢哋。佢哋有咩需要，我隨時都會幫手。」Feanna自言想做對方學生，Jay即派高帽給對方：「你係師姊，我初入公司都有問佢點可以唱歌時咁有信心，佢甩住歌詞都好有信心。」似乎明讚暗踩，Feanna不甘示弱揚言要爆料，並指對方是雙面人：「我個身形比較肥，佢話你都唔肥，你要欣賞自己，我覺得你依家咁樣啱啱好，後來我個經理人同我講，Jay問點解你唔使減肥，但佢要減肥。」兩人你來我往非常搞笑。此外，最近Feanna被拍到跟涂毓麟一齊乘地鐵表現親密疑拍拖，她解釋：「我哋識咗好耐，係一齊去見朋友。（唔係拍拖？）未發展到要拍拖。（唔想拍拖？）要諗吓，始終做藝人好多掣肘，不過公司冇唔畀拍拖。」