【是日通勝】

農曆四月廿二

癸卯年 戊午月 戊戌日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午5時至7時

宜：嫁娶、開市、交易

忌：買田、栽種、置業

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：13、25、33

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：愛情運非常好，有暗戀對象者可嘗試表白。

金牛座：感情生活受挫，不用心經營將會後悔莫及。

雙子座：事業運平平，但勿因結果不似預期而氣餒。

巨蟹座：意氣用事沒好處，易在理財方面作出誤判。

獅子座：做事忌得過且過，目標清晰才可走出困境。

處女座：工作遇阻力，宜放慢腳步，檢視自身不足。

天秤座：笑多一點，別人願意親近，運勢會好起來。

天蠍座：運勢差也不應失自信，凡事向好的方面想。

人馬座：愛情運比較弱勢，坦誠溝通有助化解矛盾。

山羊座：理財態度可進取一點，有望從投資中獲利。

水瓶座：愛情運一般，宜專注事業發展，易獲佳績。

雙魚座：好運到來，做好自己，將見到成功的希望。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）馬 人氣旺

（跌）龍 是非多

鼠：做事畏首畏尾，失去平日的精明果斷。

牛：心理包袱重，許多事都無法順利進行。

虎：精力旺盛，鬥志昂揚，工作順風順水。

兔：貴人助力強，穩健的投資策略易獲利。

龍：是日沖煞，運氣急轉直下，易惹是非。

蛇：腦筋轉數快，趁今天完成未了的心事。

馬：人緣好，有機會結識志趣相投的朋友。

羊：得財有困難，忌沉迷享樂，宜節約開支。

猴：處變不驚，又有貴人相助，無憂無慮。

雞：生活不平靜，保持低調，提防小人陷害。

狗：多勞多得，肯付出努力就會有理想回報。

豬：桃花旺，獲友人牽紅線，易覓得有情人。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

少陽少陰之春木秋金行運一說

冬夏兩季溫差太大，冬季必須以太陽火碳來溫暖，夏季必須用水來降溫，非常明顯的運作，行運之法容易說。春秋兩季溫差不大，不能簡易地說，春季少陽之氣，喜秋金少陰之氣來平衡，秋生則喜木來調節，這是其一考慮點。

春天太陽由南半球上升到北半球，沒有因為木氣旺極而向南半球下降。秋天太陽由北半球向南半球下降，沒有因為金氣盛極而向北半球上升。這就是少陽少陰的春木秋金，不同於夏火冬水的太陽太陰。

春木喜歡金來平衡外，還喜歡夏火，是為木火通明。秋金喜歡木來平衡外，也喜歡冬水，是為金白水清或叫金水相涵。

春天寅卯月出生，喜順行大運，卯辰之後三十年巳午未火運，再來申酉戌金運。不喜逆行丑子亥困運三十年，春木喜向陽光，木太濕而引起腸胃皮膚病。秋天申酉月出生，也是喜順行大運，酉戌之後的亥子丑寅卯辰六十年吉運。不喜逆行未午巳運，秋金喜水淘洗，金太燥而引起呼吸道的毛病。

春秋兩季之運看似比冬夏兩季多，但春秋兩季用此先天法論行運，不及夏冬兩季之吉凶明顯。後天五行旺弱的比重明顯多些，這是四季五行之先後天論運一說。