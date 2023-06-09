五大天神巡唱搶人仔︱學友周杰倫輪住嚟　G.E.M.知難而退

隨着內地全面開關，中港台及新加坡逾百歌手攻陷內地作「報復式」掘金，其中張學友、陳奕迅、周杰倫、五月天及林俊傑被封為「五大天神」，將無間斷展開巡唱，場數多、地域廣兼檔期長，近乎每月均在各大城市開騷，故有傳逢騷必爆的G.E.M.自知難敵「五大」，考慮延期開唱。

過去3年多因受疫情影響，內地演唱會全數煞停，但隨着疫情受控，各大城市全面開關，據知中港台及新加坡各路歌手，由上至天王、天后級，下至三、四線歌手，全部瘋湧登「陸」開巡唱無差別式賺人仔。有消息指今年單計上海，由2月起至年底，目前約有41位歌手陸續插旗，共開69場巡唱；而另一個熱點廣州站更勁，多達51位歌手輪流開騷，唱足65場。

雖然巡唱如音樂放題，不過最具吸引力，可令歌迷磨拳擦掌準備上網搶票的，分別有香港兩大歌神張學友及陳奕迅（Eason）；台灣天王周杰倫（周董）、天團五月天及新加天王林俊傑（JJ）的巡唱騷，由5月起至明年初，均為他們的天下，故被內地主辦單位封為「五大天神」。據內地製作人透露雖然巡唱開到成行成市，但有關方面亦有審批的「潛規則」，包括視乎歌手的立場、健康形象、知名度及叫賣力等，但不代表可以濫開，且內地市場似乎重男輕女，高知名度的男歌手最為吃香。

製作人又指在逾百巡唱歌手中，來自台灣的五月天及周董被譽為「雙煞」，五月天由5月底開始，首站假北京鳥巢連開6場，每場容納達10萬歌迷，一站門票收入已逾7億港元，苦候4年的歌迷為再見天團而感動落淚，五月天亦一樣賺到喊，之後武漢、深圳、泉州、西安、杭州、天津、重慶、南京、成都、廣州及上海站巡唱亦將展開或計劃中，暫時巡唱將唱到10月底。製作人更爆料：「五月天其中一站嘅網上訂票候選人次多達122萬人次，所以佢哋嘅騷係長做長有。」

陳奕迅11月上海開騷？

而周董完成香港巡唱後，6月起先由海口站出發，走勻呼和浩特、太原，還有待官宣的天津、上海、福州、鄭州站，至於南京、重慶、成都、南寧、西安站等則準備中。雖然每站的觀眾入座總人數未必夠五月天多，但暫時擬唱足13個站，有傳人氣歌手在內地開唱，每場酬勞由334萬港元起跳，以周董的頂級知名度推算，以及視乎入座人數及票價等元素，其每場「海鮮價」歌酬高達1千萬港元，估計單計今年的巡唱歌酬，周董再賺逾億港元。

至於香港代表方面，尚未正式公布的張學友及Eason，近日被社交平台瘋傳即將在內地展開巡唱，今年61歲的學友，除在澳門舉行共12場巡唱、9場新加坡及6場馬來西亞，有消息指他於9月初由武漢站展開內地巡唱，首站開6場，緊接於廣州再唱10場，之後繼續到四川及浙江省等。日前網上流傳武漢站票價最貴每張約2,543港元，但仍然出現供不應求情況，完全未受之前馬來西亞站近「山頂位」都賣約2,012港元的是非影響。

同為歌神級的Eason，有傳在過去年多，被內地不斷以重金利誘他接商演騷及亮相綜藝節目，但有指考慮隔離問題才推卻，現時終於「破禁」，有消息指他將於11月假上海開6場，之後還有重慶站等。而新加坡天王JJ傳於8月起，在上海、廣州、北京、西安、南京、武漢及南寧舉行巡唱，現已有粉絲開Po跪求JJ加開成都、昆明、濟南及杭州等站。

製作人又指在內地巡唱中能與「五大天神」抗衡的香港女歌手，早在內地爆紅的G.E.M.（鄧紫棋）必定榜上有名，而月前曾傳出她將廣州作為巡唱的起步點，可惜至今仍是只聞樓梯響，據知情人士稱她的確有意再開騷，只是考慮跟「五大天神」硬撼非上策，故巡唱計劃由年中押後至明年初，而明日她將偕其他歌手演出假汕頭舉行的品牌音樂會，爭取曝光兼賺商演錢。日前有網友公開跟疑似G.E.M.真身的對話，回應遲遲不開騷的疑問，她說：「只是時間問題，別急，再等等，為了效果好，我不能隨便趕緊開，要好好籌備。」另外，G.E.M.趁着內地進入高考時期，拍片為考生打氣，片中她以家居便服、淡妝、戴粗框眼鏡似足學生妹的打扮亮相，片尾更在海灘盡騷驕人本錢，被網友大讚身材超好。

楊千嬅以一敵三大戰台灣幫

天后楊千嬅5月底展開內地巡唱，早前在廣州完成兩場共4萬場內觀眾的首站演出後，將於6月17日再在廈門開騷，接住是深圳、湛江、珠海及佛山等，一直唱到12月中為止。而論知名度相若、夠實力可跟千嬅在內地爭市場的女歌手，除有同屬天后級的張惠妹、蔡依林外，原來還有「電眼教主」張韶涵，變相千嬅以一敵三，為香港力敵「台灣幫」，可謂身負重任。

早前被傳破內地封令，獲批在廣州及深圳開巡唱的蔡依林，雖然傳出遭內地網民發出「抵制」行動，不過似乎「愈反愈旺」，近日網上再流出其巡唱再開，傳「版圖」已伸延至鄭州、上海、武漢、北京、長沙及成都等，由2站變8站。至於張惠妹傳將唱足上海、北京等9個大城市。而靠音樂節目《歌手2018》在內地翻紅的張韶涵，由5月至12月初，分別在上海、長沙、西安，甚至內蒙開騷，唱足17個站，受歡迎程度竟然比蔡依林及張惠妹更勁，難怪已移居內地的她曾在社交網上發表「我們中國人」論。

周柏豪蒲頭 為重慶騷造勢

日前捲入疑似浴照風波的周柏豪，透過經理人公司表示對事件保留一切法律追究權利，潛水數日後，他終於在社交網「露半面」，頭戴繡上「奔赴」兩字cap帽的他狀態不俗，留言謂：「從早到晚，排排排，練練練。」

柏豪今次蒲頭，全因為將於6月10日假重慶舉行的巡迴騷造勢，網友留言表示支持，又示愛大呼「隊長，我哋好愛你」、「靚到飛起嘅綠色」；而第二個Po則是手錶特寫，他留言：「上半場完」，有網民問手錶是其自家品牌還是巡唱周邊新品。