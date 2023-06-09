娛圈單打︱天生愛腥難自棄　偷食唔係第一次

日本女星廣末涼子雖然已是三孩之母，但保養得宜，十分煞食。呢位人妻近年改走好媽媽路線，一度崩壞的「慾女」形象好不容易洗底，點知有人不知自愛，疑再度背夫偷腥，出軌對象仲要係人夫星級大廚！唉，人妻偷食人夫，雙重不倫，吾不欲觀之矣。

日媒爆料，廣末涼子被直擊入住某豪華酒店，體形大大份的米芝蓮一星名廚鳥羽周作隨即趕至，徹夜纏綿至翌日才前後腳離開。有指二人撻着數月，此前亦被傳媒拍得雙方不時密會，每次都會搵人同行掩人耳目，而且似乎玩出真感情，不時嚷着離婚跟對方在一起。

東窗事發後，廣末涼子激動否認出軌，強調自己是三個仔女的媽媽，不可能偷食。即係咁，家陣雖然未至於捉姦在床，但若然話純粹談心，小學生都唔信。何況廣末個底一早花晒，現在再添一筆，外界一點都不意外。

嗱，初出道嘅廣末以清純氣質驚艷觀眾，之但係慾女始終唔係玉女，廣末走紅後隨即進入墮落期，不時被拍得流連夜店、當街掀起裙頭等豪放舉止；入讀早稻田大學不久即宣布未婚懷孕，下嫁奀模岡澤高宏並誕下一子，4年後離婚；2010年又因為大肚下嫁現任藝術家老公，再誕下一子一女，期間又傳出軌，對象仲要係萬人迷佐藤健，廣末被攝得到男方屋企過夜，所以今次已經係婚內第二次偷食。

早前另一日本女星篠田麻里子，因為手機「月經App」記錄低性愛日期同次數，被老公斷正離婚。之但係廣末老公出名「食軟飯」，如果女方堅決唔離婚，事件可能都係不了了之。