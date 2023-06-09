星玄︱張曦雯超仰慕羅嘉良 乘旺向前輩偷師

6月9號即係農曆四月廿二，最啱嫁娶、開市同交易，最旺生肖就係馬，屬馬嘅你人氣旺、人緣好好，有機會識到志趣相投嘅朋友。馬女張曦雯（Kelly），一向喺圈中好多朋友，早排生日都勁多Artist祝賀佢，好似張繼聰 張寶兒等等。其實佢都冇拍劇，休息咗一段時間，不過大家終於等到，佢透露嚟緊就會開新劇，好快會有消息，拍新劇即係會接觸到新圈子，難怪話你會識到新朋友！

張曦雯將於《家族繼承者》中，同羅嘉良首次合作，佢勁期待今次合作，因為佢好仰慕呢位前輩，喺佢身上一定可以偷到師。仲有呀，話你人氣旺，咁新劇一定會好成功啫，Keep住旺呀Kelly！屬兔嘅人就貴人助力強，有穩健嘅投資策略，好易獲利。

今日嘅幸運星係雙魚座，你哋嘅好運嚟喇，做好自己將會見到成功嘅希望，雙魚座嘅楊明，喺無綫劇《一舞傾城》入面，同蔡潔、姚子羚糾纏不清嘅三角關係勁搶鏡，仲同子羚喺車廂拗腰激吻，非常之有話題性。作為經歷鐵窗生涯之後嘅復出劇，絕對幫佢賺到人氣，繼續加油，一定會發展得更加好。另外白羊座嘅朋友愛情運非常好，有暗戀對象嘅話可以嘗試表白。