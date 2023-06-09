萬寧「健康童樂．一齊營啲」守護兒童慈善捐款活動

【特約報道】據近年研究報告數據，全港只有四分一的青少年及兒童達到綜合體力活動的建議水平，另有四分一的研究對象有超重或肥胖問題，更有研究指出，低收入家庭在疫情期間亦因受經濟能力所限，較常購買罐頭食品或快餐作為主食，少有購買新鮮蔬果，加上缺乏戶外活動，導致他們長時間缺乏攝取維他命D，容易出現骨骼健康及免疫系統失衡的情況。

鼓勵顧客參與 選購自家保健產品即捐HK$2

萬寧宣布即日起於香港啟動「健康童樂．一齊營啲」守護兒童慈善捐款活動，同時鼓勵顧客與萬寧攜手支持活動，由2023年6月9日起，顧客於全線香港萬寧店及萬寧官方網店每購買任何一款萬寧自家品牌保健產品，萬寧即捐出HK$2予香港樂童行，目標一年內捐出HK$200萬，捐款會用作支持一系列支援兒童的活動和計劃，包括以成本價購買萬寧自家品牌「兒童鈣D3強健配方軟糖」及「兒童C+鋅咀嚼片」，透過香港樂童行向深水埗及油尖旺區有需要的兒童提供保健品。另外，捐款亦會用作開辦社區體育課程、舉辦由萬寧註冊藥劑師及營養師擔任主講的健康工作坊或講座，以及提供健康諮詢服務等項目，冀改善他們的健康情況及傳授專業營養知識等；多方面協助本港低收入家庭的孩子於成長路上補充更好的營養，為他們日後成長打好根基。此外，在2023年6月9至22日期間將會定為計劃的「愛心加倍日」，捐款會加碼一倍，即顧客每購買任何一款萬寧自家品牌保健產品，萬寧便會捐出HK$4，愛心加倍。

萬寧義工隊舉辦「家」年華 助兒童全面健康發展

為了牽頭鼓勵社區共同參與，萬寧於2023年5月27日與香港樂童行於宣道國際學校共同舉辦《健康童樂「家」年華》，活動當日邀請了鄰近深水埗、油尖旺一帶的低收入家庭免費參加，一同舒展身心，共敍天倫。萬寧義工隊亦親自到會場包裝及派發禮物包，用實際行動將祝福送予一眾參與家庭及兒童，寄予他們有個幸福且健康的童年。

萬寧母公司DFI零售集團行政總裁麥殷表示：「履行社會責任一直是我們的企業不可或缺的部分，我們旗下業務在不同市場上積極推行多個服務當地社區的計劃，與社區同行。近年我們留意到本港低收入家庭兒童正面對着不同程度的健康問題，作為一家負責任的企業，我們將以身作則，帶領大眾提高對兒童身心健康的關注，並透過是次萬寧的慈善捐款活動，切實地支援弱勢兒童的健康所需及提升他們的自尊心，守護下一代的成長發展。」而DFI零售集團總裁（健康、美容北亞區）黃曦嵐先生則表示：「萬寧作為香港市民信賴的最大型健與美產品連鎖店，一直以成為全港市民的健康夥伴為宗旨，積極履行『社區藥房』的責任，提供健與美產品及服務，努力守護每個家庭及成員的健康。」

攜手舉辦各種活動 照料下一代的精神健康及培育潛能

香港樂童行行政總監梁慧蓮女士表示：「疫情令香港的貧窮問題進一步惡化，有超過27萬名18歲以下的兒童長期生活在貧窮線以下，而深水埗區的狀況更令人堪憂，大量基層兒童的居住環境惡劣，缺乏營養均衡膳食及運動空間。我們非常感激萬寧在此時推出『健康童樂．一齊營啲』守護兒童慈善捐款活動，推動社區和市民互助的力量，不但透過捐贈保健產品為兒童的身體健康出力，更與我們攜手舉辦不同針對兒童發展的活動，培育潛能的同時，也照料下一代的精神健康。」

萬寧作為香港市民信賴的社區健康夥伴，一直以關心客人健康為己任，因而推出旗下萬寧自家品牌保健產品系列，涵蓋超過50款產品，其中特別推薦五大重點保健產品系列，包括「維他命C與免疫力」、「綜合維他命」、「益生菌」、「兒童全方位」、「鈣質及骨骼」，種類十分全面而且價錢實惠，希望全面照顧大眾營養所需。