王君馨處女騷公開幫衛蘭招親　鍾舒漫失守露Nude Bra

王君馨（Grace）近年以獨立歌手「G. Racie」名義進軍樂壇，昨晚（8日）舉行首個個人演唱會《Light It Up G.Racie王君馨演唱會》，不少圈中好友如蔡思貝、姚子羚、岑麗香、歌手林欣彤，吳嘉鿋、COLLAR的Marf和Gao等，和Grace老公及父母都來撐場。

演唱會以勁歌熱舞開場，首次現場唱出尚未派台的新歌《Get Down Sneaky Sneaky》，她邀請了《全民造星V》參賽者王鋒和賴天恩負責Rap部份，Grace擔任《全》評判時便睇中兩子，讚他們有天份及熱誠，他們感謝她帶領初踏上場館。Grace對處女騷表示興奮，直言：「個心由零去到100，卜卜跳，多謝你哋嚟，今晚係我人生重要嘅一日，多謝陪伴我，好想大家都放鬆心情和壓力，好好享受個騷。」G.E.M.和關心妍等拍片支持，其外籍老公在片中更公開示愛，Grace就以英文情歌《Perfect》送老公，隔空放閃。

提到這段異地戀經歷12年，殊不簡單，維持婚姻深感困難，她說：「因為隨着時間，戀愛感覺嘅火花和驚喜好易冇，需要增加甜蜜度和親密度去維繫。」唱《尖叫》前，她請了一位男觀眾上台，將他蒙眼及雙手反綁在椅上，她在身邊大跳艷舞，男觀眾high到尖叫，更反客為主比併舞技。接着唱出《戀愛幼稚》，是她等了11年首次擔任女主角的劇集《是咁的，法官閣下》的片尾曲，她表示初入行時，希望成為偶像，凡事追求完美要做到最好不容有錯，要做萬千寵愛卻構成壓力：「不久我就跌入黑洞，抑鬱，變得無自信，可能太多壓力。」後來返教會認識主，對於近日接連發生種種負面新聞，感到心痛，希望透過自己的歌聲醫治大家，給予平安。

嘉賓之一衞蘭，一出場便忍不住喊，原來G. Racie 這個名是衞蘭替她改，兩人老友鬼鬼，Grace更在演唱會為衞蘭公開招親，大讚她入得廚房出得廳堂，愛健身、旅行又愛笑，希望衛蘭儘早脫單。另一嘉賓鍾舒漫穿吊帶背心，疑動作太大令背心移位，露出nude bra，之後獨唱時才穿回外套。臨演唱會尾聲，Grace感謝父母和老公時感動到哽咽，老公好Sweet台下派心心回應。最後她表示要多謝自己，讓自己不忘初心，才成就這個演唱會。

王君馨騷後受訪，自評表現值80分，因要求高，希望有更多進步空間，也希望將來有機會做Part 2，笑言自己好貪心，演唱會有一半歌都是跳舞，故感到吃力。問只開一場有冇錢賺？她說：「過幾日計數先知，不過入座都Full Full地，投資者應該開心。」演唱會上公開為衛蘭招親，Grace坦言不明白人這麽好為何未有伴侶，原本有個合心水男仔想介紹，但因忙於綵排，故尚未能撮合，又透露完騷後想大吃Pizza獎勵自己，之後與老公放短假休息，問是否會啟動造人大計？她笑說：「順其自然，又唔使太努力去做，擔心愈努力愈無，反而放鬆心情就會有。」