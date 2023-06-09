獲謝安琪封「愛情勝手」　193留手唔挖秘史

歌手謝安琪（Kay）昨晚（8日）為193@ERROR（郭嘉駿）、郭奕芯、鄭伊琪（浩南）及譚凱倫主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》錄影，擔任節目第100集特別嘉賓。Kay除向3位女主持送花外，還特別訂製一個寫有「愛情聖手郭嘉駿」的燈牌送予193，193手持燈牌時一臉尷尬，笑言平日只有粉絲拿著，自己拿著很不習慣，Kay則指他是實至名歸。193直言不會向Kay問太敏感問題：「本身同張繼聰都Friend，驚挖到啲秘史影響佢哋婚姻。」他還教Kay若遇上不便回答的問題可含沙射影，Kay表示會以「同事的事」帶過，笑指今集將會是處境劇，193則笑指可能會變親子節目：「之前啲嘉賓為咗出位都吹到好大，Kay就唔需要。」

問到Kay預備了甚麼愛情事分享？她表示會分享與老公的浪漫事：「我係一個儀式感好重嘅人，每年結婚周年都會着得靚靚大露背、高衩裙，請埋化妝師打扮好先去食飯，會各自去好似拍拖約會咁，有次食完飯老公揸緊車返去，佢突然停車叫我落車，話專心唔到因為我太靚。」193大讚二人結婚多年仍如此恩愛，他則自言是實際型，不會送花，因很快便凋謝，隨後趁機預告8月將推出新歌《以為只是不送花》，希望能到日本或台灣拍攝MV，又透露邀請了一位外地影后擔任女主角：「啱啱應承，不過要賣關子先，總之大家見到會嘩一聲。」他亦特意找唱歌老師練習，務求將新歌唱得更好。

正拍攝ViuTV新劇《法與情》的Kay，劇中有質問兩位女主持郭奕芯和浩南情節，笑言不擔心今日會被二人報仇。至於她等埋位時的睡相被偷拍一事，Kay苦笑指自己已成為景點：「我一瞓大家就會走嚟同我合照，係所有人包括工作人員，希望會有啲助眠嘅健康食品商搵我拍廣告。」193即取笑其隊友肥仔同樣愛睡：「佢係瞓到好似死咗咁，Kay瞓得優雅好多。」談到《全民造星V》出現一個「馬拉193」，193指知對方家境富裕，笑言很樂意跟有錢人做朋友：「雖然佢已經Foul咗，但我唔介意佢老竇收我做契仔，我做契哥契弟都得㗎。」他又呼籲對方能再來香港，與他「兄弟檔」接拍廣告。