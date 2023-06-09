新手必看！酸類保養攻略

市面上愈來愈多酸類的保養品，各種水楊酸、杏仁酸、果酸等名詞讓人眼花繚亂。普遍來說，油性痘痘肌膚以及有細紋色素沉澱的老化肌膚，比較適合用刷酸來保養。刷酸可以改善肌膚粗糙暗沉、毛孔粗大、粉刺痘痘等問題，對於大家所關心的肌膚問題非常有效。不過其實每一種酸都有特定的用法與功效，如果不清楚隨意亂用可能會造成反效果。

酸類保養大致分為果酸（AHA）與水楊酸（BHA），AHA包括杏仁酸、乳酸等，可以深入代謝老舊角質，刺激表皮更新，還有效調節油脂分泌。而BHA則是有脂溶性的特質，可以深入毛孔溶解多餘油脂，有效改善痘痘與粉刺。油性肌膚可以使用水楊酸，而乾性肌膚最好就不要使用刺激性太大的酸，可以使用溫和的乳酸。切記刷酸保養最好是在皮膚狀況穩定，沒有敏感發炎時使用。

剛開始使用時，建議不要在全臉使用，可以先小量塗抹在T字部位，觀察皮膚狀況，看到沒有明顯的發炎敏感情況再增加使用量和塗抹的面積。酸類保養新手，為了不讓酸類過度刺激，可以在基礎保濕後使用，讓保濕產品先為肌膚打底，再者也不會讓酸類保養品不小心帶到眼皮等的敏感地區。