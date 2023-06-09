大新信用卡吃喝玩樂　父親節Chill級優惠

【特約報道】父親節想一家大細揸車出去玩，又或者想揀份貼心禮物送畀至親，不少人都為此花盡心思。大新信用卡提供多元化的父親節禮遇，吃喝玩樂包羅萬有，無論是車主爸爸、旅遊爸爸或為食爸爸等都啱用。

旅遊爸爸

想同爸爸香港一日遊或去旅行？由即日起至6月15日，憑大新信用卡於 Klook 指定網站或 App 預訂活動滿1,000港元即減200港元（輸入指定優惠碼「DS23JUN200」，名額300個），購買指定日本活動滿200港元即減100港元（輸入指定優惠碼「DS23JUN100」，名額25個）。名額於6月9日發放，手快有手慢冇！

型格爸爸

由即日起至6月18日，憑大新信用卡於 Rasonic 網頁購買指定貨品可享激筍優惠，當中不乏爸爸們最適用的電器用品，包括 Panasonic 充電鬚刨減至378港元，而 Breville 智能意式咖啡機更大幅減至6,580港元，「智」型爸爸必 Like。

車主爸爸

父親節想一家大細一齊遊車河，識用梗係要用大新 MyAuto 車主信用卡，皆因汽車相關簽賬如「易通行」不停車繳費系統繳交隧道費、時租泊車及保養服務，以及汽車充電同入油等，可享高達20倍積分獎賞（相等於高達8%回贈）。每年更可享免費補胎及拖車服務各1次，揸車去玩自然更 Chill 更放心。

品味爸爸

Gift Something 推出了多款父親節禮品，包括個人護理禮盒、調酒套裝、高級剃鬚套裝等，送禮自用皆宜。即日起至6月22日，憑大新信用卡於 Gift Something 網頁購物，並於付款時輸入指定優惠碼「DSBGIFTS」，可享88折優惠。另外，推廣期內到 Gift Hampers 網頁購物，並於付款時輸入指定優惠碼「DSBHAMPERS」，亦可享85折優惠。

為食爸爸

父親節都要儀式感，不少人會趁住節日切蛋糕慶祝一番，大新信用卡客戶即日起至6月22日，於 Luna Cake 網上商店或指定門市，購買任何5吋裝北海道雙層芝士蛋糕，並憑指定優惠碼「DSB2023」，可即時享35港元折扣。

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借定唔借？還得到先好借，本文提及的服務 ／產品並不是以歐盟的人士為目標。

*優惠受條款及細則約束*