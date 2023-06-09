靈敢侶情：挺起胸膛做人

胸大常被人羨慕，其實有苦自己知。

年少時，我參加交通安全隊和游泳比賽，所以習慣了正確的走路姿勢，就是要挺胸收腹，但在發育期後，我開始被家人恥笑。

「挺到個胸咁大做咩？」

「知唔知醜？」

「好核突呀你！」

「嫌唔夠大？」

家人更教我要「寒起個背」，把胸部收入去，看上去平一點。

直至出來工作數年，我都是肩膀向胸口內彎、低着頭、弓起腰走路。偶然一次，同事帶我去按摩，按摩師摸摸我的頸椎：「哎呀，你咁後生做乜呢度凸哂出嚟？你去睇吓醫生喇，唔係遲啲好易生骨刺。」

就這樣，我用了近十年時間，還未醫好，還是經常頭痛、胸口痛。

十多年前，我開始減肥，頭一段日子，苦不堪言，因為每天做運動都扯到肩頸，長久姿勢不正確導致頭痛，我大可以拿此做藉口說：我「不能」做運動，瘦不了。但我才不要過騙人騙自己的人生，於是，我四出找辦法：練瑜伽、做Body Weight Training（就是不用器械，用體重去給身體壓力的運動）、太極、多拉筋，更重要是，我改變姿勢。

時間又再過了十年，最近看醫生，頸椎沒有再凸出來，頭痛只會在生理期間偶然發生。平日教課，我挺起胸膛，走路時也不再「寒起背」。所以，現在我教課都會教入廚姿勢，誰高低腳站、誰用手腕力我都會糾正，因為⋯⋯

只要我說錯一句，學生可能要花二十年去補救，撐得過還好，撐不過，就一輩子。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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