譚俊彦挑戰42公里山路賽事：預計7個鐘內完成！

藝人譚俊彦（Shaun）、崔建邦及朱智賢（朱朱）今日（9日）出席慈善活動，預告10月將挑戰42公里山路賽事，為基層家庭小朋友籌款。原來Shuan一直有低調行善，向老人家派飯，未來想為小朋友多做點事，更會將相關訊息傳給子女。

今次擔任年度活動大使的Shuan，談到42公里賽表示：「其實我朝朝都會跑10K，可以40分鐘左右內完成。今次大會雖然話可以12小時內完成，我自己就預算7個鐘內啦。」他將加入崔建邦團隊，與江嘉敏及李芷晴等齊齊「跑山」，崔建邦自爆：「20幾年前我入電台工作，第一個認識嘅藝人朋友就係Shuan，今次覺得佢形象正氣，就搵佢幫吓手。」

二人直言已開始積極備戰，崔建邦坦言：「聽日我都係打籃球居多，依家開始跑步，真係要補吓鈣。（最近有乜新工作？）籌備緊節目，類似以前《諸朋好友》嗰類清談式，但想加多少少新元素。」Shuan則指有份參演的劇集《新聞女王》尚有兩星期便竣工：「完咗之後都想帶仔女去吓旅行，初步傾向返內地探親，佢哋已經有成4年冇離開過香港，帶佢哋去玩吓囉，返嚟之後我亦有各方面安排，一直忙到年底嘞。」