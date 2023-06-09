早2日出世︱江若琳誕5.8磅B仔　一出世識嘟嘴賣萌

女星江若琳生咗喇！她前日（7日）為老公蕭唯展誕下B仔，提早2天出世見大家。B仔取洋名Owen，重5.8磅，十分精靈可愛，照片中又識嘟嘴氹人呢。

江若琳在社交網報喜說：「我們仨的第一張合照📸Bb包我哋終於見面啦！我等咗你好耐啦，雖然你比我預期中早咗兩日出現，明明媽媽我book左餐廳 食餐好過兩日先施施然生你架嘛！😅唔緊要 以後你嘅人生都可以好似咁 由你自己去決定，我知道呢個係你嘅選擇，我會永遠支持你尊重你，爸爸媽媽會成為你生命中最強大嘅後盾，你突然間要發動，一切黎得好快！雖然過程中有少少驚險，但當下我只係知道我要拼盡所有力氣去保護你，將你平安帶到黎呢個世界🌍我哋合力完成啦give me five 🙌🏻感謝你健健康康 ，平平安安！」

「另外都要多謝半夜趕返黎嘅麻醉師 張醫生🧑‍⚕️太好手勢，減輕左我太多痛苦，兒科醫生彭醫生🧑‍⚕️養和醫院助產士同所有姑娘，你哋照顧得我哋好好，又好耐心教導我點樣去做一個媽媽 ！

最後我想畀最大嘅掌聲bb包爸爸，最初見佢慌慌張張，以為佢流流地 點知到生產整個過程佢一直畀好大嘅支持我，係我耳邊打氣 同我講 ：咩都唔好擔心 加油push!!!!!!!!!然後佢克服晒佢最驚嘅事，我哋成功啦！bb包平安於6月7日 降落🪂地球！謝謝你瀡滑梯🛝黎到我哋嘅世界，你嘅出現令我人生變得太完整同美好！同大家介紹我個男朋友仔 OwenSiu」