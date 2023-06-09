大魚大肉擦個夠　孖老竇吃香喝辣

好多爸爸都愛濃重口味，尤其是啖啖肉及辛香美食，最好再來一杯酒，咁就Wonderful！最趁節日同老竇大魚大肉開懷暢飲食餐好，以下就有不少好介紹，齊齊孖老竇出動，吃香喝辣歎餐飽！

經典美國菜變奏

無限暢飲辣雞尾酒

不少爹哋都嗜辣又愛飲兩杯，想趁父親節孖住老竇呢位「辣友」開餐，大可以到大館旁的四川餐廳麻辣燙Chilli Fagara大擦一頓。餐廳於6月17及18日推出兩天限定免費無限暢飲Sichuanada雞尾調酒，爸爸們只要和親友於午市和晚市柯打各款傳統的四川風味佳餚，便可以無限享用以啤酒作底酒，加入番茄汁、青檸汁、喼汁、Tabasco、黑胡椒等調製的Sichuanada，酒身顏色鮮艷，入口帶種辛辣感，層次豐富強烈。此外，餐廳亦於6月12日起推出Cucumber Cooler、Sichuan Spicy Mango Margarita和The Sweet Empress 3款雞尾酒，可以搭配全新推出的消暑涼菜，包括麻辣涼拌雞絲、涼拌麻辣茄子、香醋雜錦沙律、麻辣鴨絲撈麵、青花椒海蜇頭等，吃香喝辣歎餐飽！

重量級燒牛肉

向爸爸表達愛意，除了用說話，仲可以用行動，尤其愛吃啖啖肉的老爸。Morton’s The Steakhouse於6月17日及18日（星期六、日）為爸爸們帶來3道菜的「父親節限定午市套餐」，頭盤有凱撒沙律、精選沙律、焗洋葱湯或龍蝦湯選擇，主菜有6安士免翁牛柳配焦糖乾葱黑醋牛油、焗亞歷山大珍寶蝦、香烤三文魚扒配白酒牛油汁、香脆雞扒伴雅枝竹蘆筍配廚師白酒汁和肉汁豐富的10安士厚切西冷牛扒5款精選之餘，仲有特別限定推出的優質18安士頂級燒牛肉（二人份），搭配芝士松露炸薯條、薯蓉、香炒原粒蘑菇或忌廉菠菜，還有一系列甜品如藍莓紐約芝士餅、法式焦糖布甸及香濃朱古力慕絲，豐盛飽足！於6月18日父親節當晚，18安士頂級燒牛肉亦會以單點菜品登場，屆時柯打多杯特調的Old Fashioned雞尾酒，老竇實Buy！

優質海鮮美饌

正所謂「大餐」，當然是大魚大肉，除了啖啖肉之外，孖老竇食豐富海鮮亦得，位於沙田凱悅酒店內的沙田18，於即日起用上多款游水海鮮炮製出全新的夏日美饌，包括鹹檸檬蒸大蟶子、陳皮黃豆醬蒸日本大元貝、子薑黑醋炒蝦球、黃豆醬鹹菜肉絲蒸海馬友等，還有用上獨特食材炮製的菜式，好似禮雲子蝦米炒柚皮、砂窩海鮮臭豆腐、辣椒餅四角豆爆炒蝦球等。喜歡甜品的爸爸們，更不要錯過餅房主廚賴耀輝師傅帶來的多款消暑甜品，包括解膩消滯的青檸話梅撻、解熱生津的合桃腐皮薏米糕、全新的糖冬瓜開心果雪糕、鹹蛋黃雪糕，以及再度回歸的人氣菠蘿洛神花雪葩等；老竇再嘴刁都一樣可以滿足得到。