本日日本：10位角色登場　《鬼滅之刃》聯乘眼鏡

日本眼鏡品牌Zoff經常與不同動漫聯乘，即將推出以《鬼滅之刃》為主題的鏡框系列，即日起至7月2日可預訂。這次聯乘的10款眼鏡各以10個角色為靈感，將每個角色的特徵融入鏡框設計當中，低調得來又可向喜歡的角色致敬。例如炭治郎款就把炭治郎的羽織和日輪刀加入設計，眼鏡臂鉸位旁是日輪刀的護手，鏡臂內側則是羽織上的圖案，尾部是由黑至紅的漸變色，展現出日之呼吸。而禰豆子款連接鏡臂的鉸位旁是竹筒圖案，內側是和服腰帶圖案，尾端則刻上禰豆子頭上絲帶圖案，Detail位很有心思。除以上兩款外，還有我妻善逸、嘴平伊之助、冨岡義勇、時透無一郎、煉獄杏壽郎、胡蝶忍、甘露寺蜜璃和宇髓天元款式，所有鏡框都配以羽織圖案眼鏡袋和角色眼鏡布，各售15,400日圓（約HK$862）。系列還有眼鏡配件獨立發售，包括禰豆子竹筒眼鏡盒及禰豆子木箱設計的眼鏡收藏盒，以及4款羽織和日輪刀設計的直立式眼鏡盒，全都好有鬼滅特色，十分吸引！以上商品預定於12月發貨。