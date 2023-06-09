年紀愈大愈難減重　宜同時調節生理及心理健康

【特約報道】甚麼年紀的女性也會減肥，為何年紀愈大越愈減肥？女性來到更年期賀爾蒙水平會改變，基礎代謝率變差，身體會出現各種變化，其中之一就是容易變胖。那麼更年期的女性應該如何減肥呢？

首先，了解更年期為何容易致胖是非常重要的。這是因為賀爾蒙的變化會影響代謝率和脂肪分布，降低了燃燒卡路里的速度，使脂肪更容易堆積在腹部和臀部。如果我們想要控制體重，就需要對飲食和運動進行改變。

飲食方面，可減少高熱量的食物和飲料，糖分高的食物及油炸食品要避免，要注意的是水果不能吃太多，雖然水果屬天然食物，一般也會覺得水果有營養，應該多吃，但是一旦吃多還是會胖，所以每餐的水果分量約一個拳頭大小就可以，始終水果也是「有熱量的食物」。同時，增加蛋白質和膳食纖維的攝取量，例如雞肉、魚類、豆類、蔬菜，可以增加代謝率和減少飢餓感。這部分可以參考我的宇宙飲食法，三成主食加七成蔬菜，瘦身效果顯然易見。

除了限制高熱量的食物和增加蛋白質、膳食纖維的攝入量，更年期女性也可以選擇一些特殊的食品來幫助控制體重。例如大豆製品和豆腐，這些食物含有植物雌激素，可以幫助調節賀爾蒙水平。

此外，心理影響也要處理，注意休息和多睡眠，避免過度疲勞和壓力，以免過分焦慮繼而不斷進食，甚至影響身體健康。我平時也會做韓式按摩舒筋及使用熱感紓緩貼，有助疏通經絡，讓血氣循環通暢。

運動也是不能缺少的，更年期女性則建議做一些低強度的有氧運動，例如散步、游泳和瑜伽，可以幫助減少脂肪堆積和增加肌肉量。但記得要適可而止，不要勉強。

最後，我建議女性們在減肥過程中要耐心，不要過於嚴苛對待自己，保持愉悅的心情，也可以幫助減肥成功。

唐安麒美顏瘦身專門店 ANGEL FACE

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。