藝人鄧洢玲(阿旦)身材出眾、樣子甜美,深受宅男愛戴。日前佢就去咗台灣旅行,仲不時喺社交網晒靚相。今日佢就分享喺酒店影嘅靚相,見佢着上白色Bra Top,外面披住黃色恤衫,解放32D白滑巨咪,性感又惹火。之後阿旦仲喺貼文寫道:「There are so many beautiful reasons to be happy!而網民就興奮留言:「又索又靚」、「靚人配靚景」、「見到你就開心」。