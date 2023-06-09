謝霆鋒首次擔任動作指導認有壓力　望與吳京再合作

藝人謝霆鋒現身上海某盛宴活動，他有份參演及擔任動作指導的電影《海關戰線》，除了榮獲年度期待電影，霆鋒亦獲得電影年度男演員，可謂雙喜臨門！親臨活動的霆鋒，受訪時直認壓力不少，但辛苦有價：「之前我拍過很多動作電影，也曾參與很多招式構思、指導等，但這是第一次把自己名稱掛上去（動作指導），壓力很不一樣！而且不止將招式放在自己身上，也放在別人身上，學友哥好像7年沒有拍戲，這次跟他合作，尤其動作部分，我確實有幫他設計一些大家在他身上沒有見過的動作，我看了剪接，挺滿意！」

與霆鋒一同獲獎的吳京，則表示剛看到《海》片預告，感覺霆鋒還是跟以前一樣賣命，更聽說霆鋒在戲中兼任動作指導，拼勁十足，他笑言：「之前跟霆鋒合作過兩次，我一次演好人、一次演壞人，但兩次我都死在他手裏，不知道第三部戲會怎樣安排呢？」霆鋒聞言即搞笑回應：「你說的算！今天在這個舞台，你人多！」吳京隨即望向擔任司儀的愛妻謝楠，笑言：「我一般沒有話語權，話語權在那邊（謝楠）！」霆鋒就和應：「楠姐，下一部戲，正派或反派，就由你來決定吧！」謝楠一錘定音：「不管正派反派，咱們先拍一部吧！剛才已經聽到大家在台下（熱烈）的呼聲了！」