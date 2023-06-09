【Zac玩Zac食】超高CP值郵輪假期

疫情三年過去咗，呢半年相信大家旅遊精都已經返咗鄉下唔止一次，有冇諗過7日嘅旅程去齊東京横濱、長崎、韓國濟州島、鹿兒島、同埋神戶咁多地方？係咪有啲超乎你想像呢！

我以前都以為郵輪假期好悶，係老人家Hea遊度假方式，自從去咗一次104日地球一周郵輪假期之後，呢個固有思想改變咗，當我知道呢個日本7日郵輪假期，午後由橫濱上船，途經長崎、鹿兒島及濟州島，每個地點停岸時間特長，有充裕時間去觀光遊覽食買玩，船費都係每人HK$1,590起，就算加埋碼頭管理費及船上基本小費，每人都唔使HK$5,000，已經包咗7日6夜嘅食宿同路費，唔使搬酒店、唔使去機場、唔使抬行李上落火車，輕鬆方便，只係集中去食買玩，係咪有啲抵到過分！

唔好以為平嘢冇好，鑽石公主號係超過十萬噸嘅郵輪，載客量超過2,000人，但係郵輪嘅巧妙設計將唔同休閒區分布各處，從來都不會感覺擠迫。

郵輪有四間Fine Dining餐廳及一間全天候自助餐廳，而且仲有24小時房間送餐服務，所有費用都已經包括在船費內。船上娛樂設施及節目亦非常豐富，多個室內外冷暖恒溫泳池，仲有獨家展望浴場「泉の湯」，畀你對住個一望無際嘅大海浸溫泉，腦海可以完全放空，感受大自然嘅恩賜！

喺岸上玩咗一日，返到上船沖個涼之後去食晚餐，然後喺大劇院欣賞每天晚上7時及9時都會有嘅百老滙式歌舞表演，咁樣嘅旅遊唔係Hea，而係悠閒享受星級生活！

一年一度嘅香港國際旅遊展將於下星期四至日喺香港會議展覽中心舉行，而周末17至18號係公眾日，大家有時間嚟展位Q120（近Hall 1D入口），可以同大家分享更多郵輪旅程，而18號中午12:00喺展場會有「環遊世界」講座，我同「AWOL傲行」主理人一齊同大家分享吓坐郵輪環遊世界嘅樂趣。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

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