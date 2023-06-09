日本AV界愈來愈多癡女系女優，不過亦因為數量多出現質素參差，良莠不齊，好多都係徒負虛名而表現有欠精彩。不過今日進行比併嘅兩位癡女若宮葉月同齋藤亞美里就絕對係好色又出色，簡直就係無男不歡！

升Cup大翻身

所謂自古成功在嘗試，做人有時少不免會行好多冤枉路，但係從中累積到經驗之後，尋找成功之路就更容易，情況就好似若宮葉月咁喇！

今年29歲嘅佢，早喺2015年出道，加入SOD旗下品牌「S-CUTE」拍攝處女作，並展開女優之路。佢表示下海原因係為咗籌集大學學費，所以先會瞓身出賣色相拍AV。佢曾經以早川瑞希呢個藝名加入AV女優組合「原宿☆Bambina」，不過，由於當時佢嘅外形同演出都唔吸引，人氣始終都係谷唔起。直到2020年佢就改用現有名字，同時上圍又升Cup，兼執靚埋個樣，更重要係佢將癡女風格進一步提升，唔單止喺交歡場面中表現得極度飢渴，潮吹表演亦成為指定動作，精彩嘅演出成功令人氣爆升！

若宮葉月

年齡：29歲

身高：5呎4吋

三圍：36F-24-35

性愛第一人

AV廠Prestige嘅專屬女優唔算好多，但係件件都係精品，因為P廠一向都實行精兵制，發掘出嚟嘅女優絕對係實力與外在美兼備，齋藤亞美里就係其中之一。

現年24歲嘅佢，氣質俏麗可人，身材又婀娜迷人，腰幼之餘，上圍一對飽滿F奶斤両十足，加埋白滑肌膚，真係好吸引！2019年佢由Presitge帶入AV界，之前喺秋葉原一間女僕咖啡店做過侍應，而呢段日子佢學識咗招呼男人嘅技術。此外，佢嘅床技亦相當了得，被P廠形容為「日本性愛第一人」，同時連日本AV達人東風克智亦大讚亞美里技巧卓絕，特別對於佢嘅口技推崇備致添！而亞美里就憑住上乘性技以及搶韁態度，喺AV演出中瘋狂征服男優，將佢哋一個又一個咁榨乾，獲得AV迷高度好評。

齋藤亞美里

年齡：24歲

身高：5呎3吋

三圍：34F-23-34

第1回合

鬥身材

齋藤亞美里胴體白滑又曲線誘人，身材的確吸引，不過相對於若宮葉月就差少少喇，因為佢上圍激凸且玉臀圓厚，火辣度爆燈，梗係更勝一籌啦！

第2回合

鬥床技

若宮葉月出道多年，演出過好多題材嘅作品，床技亦練得相當上乘。而齋藤亞美里雖然係後輩，但係青出於藍，除咗口技令人睇到慾火高漲，玩騎乘位時亦靈活又功架，所以呢個回合勝！

第3回合

鬥癡態

齋藤亞美里癡女風格出眾，施展渾身解數征服男優的確好睇，不過佢多數以一對一形式出戰，唔似得若宮葉月咁以一女大戰眾男，而且表現狂野又飢渴，相當精彩。

若宮葉月勝

齋藤亞美里雖然係床技天才又靚女，不過出道日子尚淺，發揮未得全面，至於若宮葉月喺演出上就顯得多變好多，就算佢唔演癡女，亦樂做柔弱女子角色，被玩弄到表情慘烈，故稍勝亞美里。