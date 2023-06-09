泳兒搵周國賢「同歸於盡」：真係發生咗！

歌手泳兒（Vincy）今年推出以「祝福」為命題的首部作品《同歸於盡》，周國賢（Endy）亦有留意，並在社交網留言力讚，Vincy靈機一觸，趁機邀請對方合作，將《同歸於盡》變成男女對唱的《同歸於盡 之三生三世版》。錄音當日，Vincy表示這次合作是緣分推使，她說：「呢幾年我轉咗風格之後，一直好想出一隻男女合唱歌，但一直遇唔到，直到《同歸於盡》呢隻歌，我覺得隻歌嘅意思係可以做一個男女嘅對唱。」對手方面卻一直未有頭緒，有日粉絲告知Endy於其MV下留言，她說：「我勁開心啦！係喎！我覺得Endy好啱呢隻歌個vibe，我一直好想搵一個男嘅聲音係好有感染力，因為佢本身好多歌都講關於對呢個世界嘅感受，都係一啲好deep嘅嘢。可能我哋同場嘅機會唔多，所以一直冇諗起。直至呢個留言我覺得係好magical嘅嘢，真係發生咗，所以我就膽粗粗叫咗我嘅監製問佢。」

Endy自言是自己搞事，認為Vincy好適合暗黑風格，更加明白她的歌：「唔係話以前啲歌我唔明，但依家覺得好似係唱緊裏面嘅嘢，一路挖緊裏面嘅嘢出嚟。」他又將Vincy推出的暗黑大碟《Dark Light Of The Soul》的歌如數家珍，卻說錯歌名，將《溝渠暢泳》說成《「渠」溝暢泳》，十分搞笑。Vincy並好奇問Endy，喜歡《同歸於盡》的原因，Endy表示：「同歸於盡喎！有邊個夠膽用呢四個字？佢唔係好negative嗰種，但有一種好淒美嘅感覺，大家個美學觀有啲相似。」對於獨唱版和合唱版的感覺，Vincy表示solo版，令她相信或者希望有一個人會願意等她一生一世、或者三生三世，合唱版，感覺再堅定一些，因為這個人已經出現了。Endy稱：「因為份詞涉及一世、兩世、三世，生與死，我有睇佛經、哲理，我一路唱一路諗，有啲乜嘢人會穿插你嘅生死、幾世會見呢？一定係屋企人、或者係爭你錢嘅人，哈哈！我就有好多畫面浮過，能夠做到屋企人都係緣分，所以或多或少我都有閃過屋企人、擺咗好多自己屋企人嘅情緒入去唱。」