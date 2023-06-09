我哋最鍾意着粉紅色內衣，咁你呢？（互聯網）

男人對於粉紅色內衣會有乜嘢遐想呢？有人覺得係純情可愛同少女感十足，亦有人會覺得性感甜美又浪漫，但喺四仔中穿着粉紅內衣嘅脫星，卻潛藏住一顆色慾嘅心，入夜就會身痕！

浪漫前戲

男人上到床總係心急，如果畀多啲時間做前戲，一場床戰會有與別不同嘅感覺，而呢點正係Slayed推出「Touch」系列嘅原因。嚟到最新一集《Touch #3》，貫徹前戲演出佔咗唔少片長，目的係令四仔迷嘅慾望升溫，跟住當然係熱度十足嘅情慾床戰。搵嚟樣偈兼備嘅脫星參演，包括Hazel Moore、Skye Blue等，唔止外形令人起痰，床上工夫更係超正，加上浪漫感十足嘅拍攝手法，相信可以令大家一再回味。

最佳床伴

有謂「老婆愈老愈可愛」，咁熟女人妻加粉紅內衣，又會唔會令你加分？想知嘅話，就要睇呢套Fantasy Massage出品嘅《A Nice Gesture》，由Aiden Ashley、Vanna Bardot及Hime Marie三位熟女脫星合演，講佢哋着上粉紅內衣勾引男技師，調情演出誘惑無比，床上曳曳更係暢快，難怪有四仔迷話呢種熟女至係最佳床伴。

碟評

粉紅內衣嘅萌味，只有好此道嘅男士，至會明白當中誘人之處，而喺今次推介嘅兩套主打粉紅內衣嘅作品都係高質之作，但講到玩盡萌味及可愛度嘅話，以《Touch #3》最令人印象深刻，因為單憑青春活力嘅脫星，呢點已經夠晒正啦！