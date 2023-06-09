周冬雨露背出擊　舒淇張子楓玩「峰」殺

相隔一年再舉行的《上海國際電影節》今晚（9日）開鑼，吸引不少藝人撐場，當中幾位影后來個大混戰！周冬雨的晚裝設計看似簡單，原來以大露背搶Fo，劉雅瑟透視迎戰，年紀輕輕的張子楓則露「線頭」晒青春。

《第25屆上海國際電影節》今日揭開揭幕，來自10個國家的12部電影打入金爵獎主競賽單元，頒獎禮將於本月17日晚假上海大劇院舉行。一眾女星悉心打扮亮相開幕紅地氈，幾位影后更把握機會爭妍鬥麗，當中「三金影后」周冬雨以一襲湖水綠入膊連身裙上陣，看似平平無奇，但轉身原來是大露背裝，成功搶Fo！金像影后劉雅瑟聯同影帝謝霆鋒宣傳新作《海關戰線》，穿黑色連身裙的她左腳有透視設計，長腿若隱若現，同樣吸睛。而「華表影后」張子楓未踏上紅地氈時，其工作室已Po出其造型照，低胸上陣輕露線頭，展現21歲的青春活力。

倪妮露Bra搶鏡

其他女星亦毫不遜色，「謀女郎」倪妮就以低胸連身裙現身，露Bra之餘，下身又大玩透視誘惑，上下同樣有睇頭。曾參演《少年的你》的新生代演員張藝凡，以棗紅花卉高衩裙亮相，盡騷一雙「筷子腳」，不過她一度被裙擺絆倒，未知是否因此受驚，她之後在紅地氈拍照時不時按實心口。另外，穿上Tube Dress的舒淇，聯同電影《尋她》劇組壓軸現身，心情大靚的她被問到拍攝該片最大挑戰？她說：「最大挑戰是要跟白客用廣東話對戲(那電影賣點是什麼？)就是全套電影都是賣點！」

至於影帝周潤發日前與拍檔袁詠儀出席電影《別叫我「賭神』》主創見面會，大談演員與明星的分別，坦言現時當演員很辛苦，當明星則較簡單。該片花絮片亦告曝光，見周潤發盡顯親民本色，除了與同片演員跑步，收工後又親手為劇組炮製晚餐。而熱愛跑步的他，甫抵達上海已去外灘運動，網民笑稱想到該處一睹許文強重回上海的風采。

另外，謝霆鋒主演兼擔任動作指導的《海》片，在一個盛典上獲年度期待電影及電影年度男演員。親臨活動的霆鋒受訪時表示辛苦有價：「之前拍過很多動作電影，也曾參與很多招式構思、指導等，但這是第一次把自己名稱掛上去（動作指導），壓力很不一樣！而且不只將招式放在自己身上，也放在別人身上，學友哥好像7年沒有拍戲，這次跟他合作，尤其動作部分，我確實有幫他設計一些大家在他身上沒有見過的動作，我看了剪接，挺滿意！」