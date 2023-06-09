孖「日本歌后」玉城千春獻唱　徐若瑄High到忘詞：氣死我了

「鋼鐵V」徐若瑄（Vivian）攜好姐妹「日本歌后」國民團體Kiroro主唱玉城千春，昨晚（8日）站上台北舞台，參加台日音樂交流企劃，好姊妹首次在舞台上合體演出，不約而同穿上同色系衣服，展現驚人默契。她們合唱Kiroro代表作《很愛很愛你》以及二人創作的《翅膀》。

Vivian直言兩人相識20年，卻從未合體過，這次演出真的是兩人初體驗。她為了演出祭特別選了多首從未公開演唱過的中日文歌曲，接連飆唱《Nice and Naughty》、《Dream》、《希臘咒語》、《王子變青蛙》等快歌，讓氣氛嗨到最高點！因為是首次演唱這些歌曲，她花了許多心力背歌詞，演唱時她過於緊張不小心忘詞，忍不住大喊：「氣死我了！但這就是Live！」笑翻全場。

而玉城千春為台灣歌迷帶來了《向著未來》（《後來》原曲）、《童神》、《命之樹》等人氣曲目，最讓人驚喜的是她一開場就以國語演唱創作歌曲《自我介紹之歌》，展現她苦練多時的中文。她全程盡力以國語感性地向台下觀眾互動，並表示：「今天能在台灣唱這首歌，我很高興。」

千春撲台，徐若瑄盡地主之誼，準備美味小籠包與好姐妹最愛的西瓜汁招待享用，玉城千春更爆料自己去了夜市品嘗了道地的臭豆腐與其他美食，還享受了按摩，坦言超喜歡台灣。