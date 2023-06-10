星玄︱鄧麗欣自爆鬧交分手　崩潰喊到失控

今日6月10日，即係農曆四月廿三，通勝話宜祭祀、沐浴同捕捉，提埋大家幸運顏色係綠色，而最旺生肖係豬，屬豬仔豬女人緣旺，約吓朋友聚會有助身心放鬆架。黃金盛女鄧麗欣就係屬豬，早排佢嘅新戲上畫，套戲係講一對夫妻感情生變，大家都知Stephy經歷過失敗嘅戀情，可能因為咁佢拍攝期間都好大感觸，話喊到失控，演出之後身心好攰，唔知Stephy抽離到未呢，今日真係要約朋友去放鬆身心，人緣旺喎，可能仲有機會識到新朋友仔，可以發展吓！Stephy講過自己依然好憧憬愛情，不過就話以後都要低調，打死都唔公開戀情，睇嚟之前拍拖都好大壓力，唔講都冇所謂，最緊要你開心，一班fans就開心。

今日嘅幸運星係巨蟹座，你哋獲得幸運之神眷顧，感情生活更加係如魚得水，巨蟹座嘅陸永同太太結婚多年，一直都咁恩愛，近排佢老婆再度活躍於社交網，除咗晒三母女合照之外，仲同大家報喜話屋企有新成員，就係一隻勁得意嘅薩摩耶犬，同時亦間接曝光屋企嘅大廳，闊落到不得了，有好老婆又有個溫馨嘅家，陸永真係好好彩，至於白羊座嘅朋友，要明白健康就係財富，趁住今日星期六做啲運動，有益身心。