【是日通勝】

農曆四月廿三

癸卯年 戊午月 己亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、沐浴、捕捉

忌：嫁娶、除服、安葬

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：13、26、35

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：健康是財富，趁周末做點運動，有益身心！

金牛座：身處順境勿驕傲，要懂得反思自身的不足。

雙子座：愛情上有遇人不淑的情況，必須保持理智。

巨蟹座：獲幸運之神眷顧，感情生活更是如魚得水。

獅子座：運勢低迷，最緊要做好自己，勿跟人比較。

處女座：謀事進度遜預期，只能怪自己投入感不足。

天秤座：愛情運上升，穿橙色衫有助增添個人魅力。

天蠍座：財運有點差，落實重要投資決定前要三思。

人馬座：各方面運勢都不錯，可望迎來愉快的一天。

山羊座：出外靠朋友，適宜趁順境答謝幫過你的人。

水瓶座：心急易犯錯，處理投資問題最好從詳計議。

雙魚座：具備親和力，有望改善人緣，帶來好運氣。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）豬 人緣旺

（跌）蛇 有意外

鼠：難捱時刻告一段落，壓力得到了紓緩。

牛：運勢處於中上水平，可趁機自我檢討。

虎：放慢生活節奏，周末很適合出外散心。

兔：有意投資者可一試，但要做風險評估。

龍：勿過於在意不愉快的事，保持平常心。

蛇：是日沖煞，小心駕駛，凡事安全第一。

馬：進修增值好時機，可望帶動事業進步。

羊：運勢不過不失，謹記小心駛得萬年船。

猴：遇到小人要避之則吉，勿作正面衝突。

雞：抵抗力差，身體易出問題，注意休息。

狗：趁桃花旺約會另一半，有助感情升溫。

豬：人緣佳，相約朋友聚會有助身心放鬆。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

夏令時間

可能很多年輕人都沒有聽過「夏令時間」，究竟是甚麼？對占星有甚麼影響？

夏令時間是在日照較長的日子裏，將時鐘撥快一小時的時間制度。現在有很多國家都會在春季開始之時，將時間撥快一小時，直至日照時間縮短後，那調快了的一小時就會校回正常。實行夏令時間的主要原因是要節約能源，因為有些經緯度較高的國家，到夏天時日照時間較長，所以可以提早一小時工作，好好利用日照去減少能源消耗。

其實香港曾經有一段時間實行夏令時間制，第一年實行夏令時間為1941年4月1日。但由於香港所處地理位置的經緯度不高，夏冬兩季日照時間的差距不明顯，所以最終取消夏令時間制，想更詳盡知道香港夏令時間表，可以參考天文台網頁，而不同國家及地區都有不同的夏令時間制定。

西洋占星是需要準確的出生時間去繪製星盤，所以對時間要求的準確度極高，好像星盤的宮位每4分鐘就會有1度的變化，例如在這一刻開的星盤上升星座是山羊座29度，4分鐘後上升星座將會轉到水瓶座0度，這個不同的上升星座對解讀星盤會有很大差別，幸好一般占星軟件都會對夏令時間自動作出調整，即是會自動多減一小時，所以在早年香港出生的朋友開星盤時，就要留意那一年有沒有夏令時間囉。