漫威總裁爆羅拔唐尼執二攤　原本演鐵甲奇俠係佢

荷里活男星羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）憑主演漫威超級英雄角色「鐵甲奇俠」而名成利就，但原來電影公司原本該角色意屬由英國男星奇里夫奧雲（Clive Owen）主演。

漫威總裁Kevin Feige早前出席南加州大學畢業典禮時致詞，期間他首度透露真正的「鐵甲奇俠」首選其實是奇里夫奧雲。他致詞時表示如果當初電影《鐵甲奇俠》沒有成功的話不會有往後的電影，他說：「當我們要選擇鐵甲奇俠的角色時，物色很多不同類型的演員，必須找到心靈、力量與魅力的完美結合。」Kevin更透露當初與導演Jon Faveau以及選角指導篩選主角名單時，首個確認的合適人選正是奇里夫奧雲：「我們相信他會大受歡迎，他獲得我們肯定，但可惜他沒有興趣主演。」

奇里夫的名字雖然不及羅拔唐尼響噹噹，但他曾於2000年初是炙手可熱的明星，曾主演過多部電影《王者無敵》（King Arthur）、《誘心人》（Closer）以及《罪惡城》（Sin City）等，而他亦曾與華人3大導演吳宇森、李安和王家衛在汽車廣告短片中合作過。不過，近年奇里夫已甚少在幕前演出。