丹素華盛頓新片《帝國驕雄2》片場發生大爆炸　導致6人受傷

由英國導演烈尼史葛（Ridley Scott）執導、金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）主演的古裝大片《帝國驕雄2》（Gladiator 2）近日於摩洛哥正式開拍，而周三（7日）拍攝時卻片場發生意外爆炸，導致6位工作人員受傷。

消息傳出後，發行商派拉蒙電影公司方面昨日亦向傳媒證實事件，幸好受傷人士並沒有性命威脅，至於發生的詳情就沒有交代。派拉蒙發言人於聲明中說：「現場的安全和全員醫療服務團隊於事發後能夠迅速採取行動，使受影響的人士立即得到必要的護理，他們都處於穩定狀態並繼續接受治療。演員和工作人​​員的福祉對我們來說是最重要，我們在所有作品中都制定了嚴格的健康和安全程序。我們將繼續監測情況並在恢復拍攝時採取一切必要的預防措施。」據知事件中有6人受傷，當中有4名人士仍在醫院留醫。

《帝國驕雄 2》的故事是2000年的首集延續，當年澳洲男星羅素高爾（Russell Crowe）憑片中的古代鬥士一角而勇奪奧斯卡金像影帝寶座。續集演員方面大換血，除了有丹素華盛頓之外，亦有近期冒起的愛爾蘭男星Paul Mescal。影片預計將於2024年11月22日上映。