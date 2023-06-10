轉廢為寶　咖啡渣妙變家居小幫手

對於不少打工仔來說，每日一杯或以上的提神啡是常規吧，據悉早在幾年前香港每天產生的咖啡渣就已約12噸，數量實不容小覷。其實近年來都有不少的環保團體會使用咖啡渣來循環再造成不同的物品，而退一步想其實咖啡渣在日常生活中都有很多不同的用途，今次小記就為大家在網上搜羅來了其3大用途，下次沖完咖啡之後，不如儲存起它們為環保及屋企出一分力啦。

1.製成除味防潮包

咖啡豆在烘焙過程中會形成多個微孔，而帶臭味的極性分子穿過這些微孔時便會被吸附，加上其本身含有碳元素，使乾燥後的咖啡渣具有吸濕、吸味的功效，可放入茶包袋或紗布袋之中製成除味防潮包，放在雪櫃、鞋櫃或有相關需要的空間或容器中。

2.當作天然肥料

咖啡渣中含有微量的氮，有助促進土壤中微生物的生長，而微生物會分解咖啡渣，使它化為肥料為植物提供營養。與此同時，咖啡的獨特氣味更可驅趕蟲蟻，將其灑在泥土上，可有效防止植物生蟲。惟使用時要注意分量，以免其養分過多。

3.加強清潔效果

另外，把咖啡渣混合不同的清潔液使用都具有加強清潔力的功效，如混合到清潔劑中刷洗瓷磚間污漬、爐灶的油漬等可更好地去除污積，又或混合到洗手液洗手可去除煮食時碰到葱薑蒜、生肉等食材時留下的味道。

小貼士：

雖然咖啡渣的用途有好多，不過未乾的它們容易發霉，建議使用或保存之前先放在太陽下曬乾或以微波爐烘乾，一旦發霉就不要再使用了。