BL劇《千星傳說》泰星襲港　CP檔台上公然「求婚」

憑主演BL泰劇《千星傳說》而爆紅的Earth 及Mix來港3日，首次在港舉行粉絲見面會。昨晚（9日）二人吸引大批粉絲現身九展等與偶像作近距離接觸，席間有女粉絲以古裝打扮出現，亦有人「披婚紗」現身，搶鏡非常。見面會甫開始，Earth與 Mix先合唱，主持人事後教他們用廣東話問「鍾唔鍾意、好唔好聽？」引來全場尖叫。Earth再用廣東話自我介紹：「大家好，我係球哥（其暱稱），地球圍繞太陽公轉 ，但我只圍你哋轉。」而中文名叫汪始慧的Mix接口：「要留住我嘅心，就要先綁住我個「汪始胃」！」原來昨日乃二人相識10周年，見面會可謂別具意義，而Mix前日抵港後發燒，工作人員安排他到廟宇拜拜，昨日身體已無大礙。

整個見面會長達個多小時，Earth 與Mix除唱歌外，又重現《千》劇內的經典場面。二人玩遊戲時當着粉絲面前，用長食具互相餵食，Earth更掏出戒指兼單膝下跪向Mix「求婚」，而Mix則回他「我願意」。一向傳出假戲真做的二人，更大方自爆疫情期間曾同居3個月，Mix寄居Earth家中，更因怕悶而共用一個房間，Mix負責煮飯日日「餵飽」Earth。

見面會完結前，二人合唱《千》劇主題曲，更特意將其中一段變成廣東話突顯誠意。 Earth感激台下粉絲之餘，更向Mix承諾會「以哥哥身份一直支持及照顧你」，而Mix則說：「見面會去到呢個時候特別感性，因為我唔知仲可以做幾耐（娛樂圈）。我要讀書又拍戲，兼顧事情好多，呢10年嚟我哋兩個一齊奮鬥過，亦有衝突過，但順利跨過一切，好開心見證住Earth成長咗好多。」Mix邊說邊忍不住喊，Earth即貼心用紙巾幫對方拭淚。

另外，二人受訪時Earth形容Mix說：「佢係一個好勁嘅人，不過做嘢太過認真，唔顧自己身體，就算佢要讀書，都想佢多啲休息。」Mix接口：「我哋一齊工作、一齊生活，符日日都見面，Earth好似大哥哥同家人一樣，不過佢係個好認真嘅人，太過認真睇嘢就變咗好狹窄，希望佢唔好太過投入，而忽略咗身邊某啲事情。」談到接下來的工作挑戰，二人欲言又止，事關有些計劃暫時未能公佈，不過Earth希望日後有機會接拍偵探類片種，Mix則想嘗試接演古裝片。原來Earth對港式點心情有獨鍾，特別喜歡奶皇包，而Mix則希望有時間在港血拼一番，二人期望有機會再次來港與粉絲相聚。