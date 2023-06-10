港姐面試︱騎呢取勝！「哈比巨胸人」大戰「一舞傾城」舞女郎

每年港姐第一輪面試，除了一些高質省鏡的報名佳麗，最惹人熱議當然是一班「騎呢」另類佳麗，今年首選是晨早到場，染了一頭橙金髮名叫「唔講得」的女生，身穿吊帶低胸碎花裙加白恤衫，有對「矇豬眼」的她帶有鄉音對傳媒講「早晨」，問她怎樣稱呼，她說：「唔好意思，唔講得。（你係咪香港人？）唔係。」

25歲的Hazel從事文職工作，身材短小的她穿上超低胸裙，她說：「條裙有啲鬆，（好性感？）唔係，好普通，（平時都咁着？）今日嚟先咁着。」紅唇烈燄的Katherine來自新加坡，26歲的她表示：「好excited，我喺加拿大讀International business，好鍾意演戲，想喺香港開始，因為由細到大都係睇無綫劇。」披頭散髮的她外貌老成。

另一位24歲的杭洲人李思清，她報稱是香港中學數學老師，坦言學校及學生都不知道她報名選美，頭髮冇整過是但紮住，左孭一袋右孭一袋，手挽縮骨遮，似去街市買餸。「大頭妹」霍姝彤身穿棗組色露肩貼身裙，今年26歲的她在香港大學電影編劇系碩士畢業，依家有為TVB及ViuTV做Freelance的編劇工作。23歲重慶人的Kiwi大陣仗孭住古琴來面試，她說：「我學咗4年古琴，我喺香港大學中國研究畢業，帶嚟表演弦揚文化。」而24歲嘅杜小姐身穿粉紅色閃片裙，有《一舞傾城》Feel，佢更擺出騎呢跳舞甫士，肢體動作相當詭異。仲有23歲嘅鄧佩儀，佢做過拳賽嘅dancer，望落似足翻版屯門娜娜！