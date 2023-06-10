新片改編流行音樂劇　天后Ariana Grande被爆並非女主角首選

美國天后Ariana Grande最近忙於拍攝新片《邪惡壞女巫》（Wicked），影片是由暢銷音樂劇改編。能歌擅舞的Ariana在片中擔任女主角飾演Glinda一角，不過原來影片籌拍初期Ariana並非電影公司的首選，在她獲選之前電影公司曾考慮過多位紅星。

原來在Ariana之前，曾在音樂劇改編的賣座歌舞片《媽媽咪呀！》（MammaMia！）以及《孤星淚》（Les Miserables）擔任女主角的美國女星雅曼達施菲（Amanda Seyfried）亦試過鏡，她之前在訪問中自爆為Glinda一角試鏡，她透露當時自己好恨演那個角，更為了試鏡而甘願放棄假期：「我好想接那個角色來證明自己可以成為歌手，因為自從《孤星淚》之後，我好想好需要做到更好。所以無論演咩歌舞片我都會作好準備迎接。」不過最終雅曼達還是落選！

除了Ariana之外，同片還有英國女星Cynthia Erivo、奧斯卡金像影后楊紫瓊、《侏羅紀公園》（Jurassic Park）男星謝夫高拔林（Jeff Goldblum）等。楊紫瓊之前為了在片中高歌而透露接受歌唱訓練。《邪惡壞女巫》將會分兩部分上映，首部分將於下年11月27日上映。